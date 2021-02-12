قرض مقابل الرخصة.. كل التفاصيل وكيفية حساب قيمة رهن السيارة

رهن السيارة للحصول على قرض

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يحرص QNB الأهلي على تقديم طرق سهلة وسريعة لتغطية احتياجاتك النقدية، من خلال قرض بضمان السيارة وذلك بمستندات بسيطة وإجراءات سريعة، وفيما يلي نقدم لك تفاصيل قرض بضمان السيارة ، هذا القرض يساعدك في تغطية إحتياجاتك المالية المتنوعة بناءا على قيمة سيارتك.





- مزايا قرض بضمان السيارة

تأمين على الحياة مجانا طوال مدة القرض

الأقساط شهرية وثابتة طوال مدة القرض

عائد تنافسي مقارنة بالقروض الأخرى

خصم الأقساط أوتوماتيكيا سواء من الحساب الجاري أو الحساب الجاري ذو عائد





- خصائص قرض بضمان السيارة من بنك qnb

متاح لعملاء أوائل QNB وتميز فقط

تقدم لقرض يصل إلى 50% من قيمة السيارة بحد أقصى 355 ألف ج

مدة القرض تصل إلى 60 شهر

متوفر للمصريين فقط

متوفر بالجنيه المصري فقط

متاح للموظفين وأصحاب الأعمال الحرة

السن لا يقل عن 25 سنة ولا يزيد عن 60 سنة عند نهاية مدة القرض

موديل السيارة لا يتجاوز 3 سنوات ولا يكون محظور بيعها