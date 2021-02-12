قرض مقابل الرخصة.. كل التفاصيل وكيفية حساب قيمة رهن السيارة

رهن سيارة مقابل قرض .. مطلب للكثيرين للحصول على القروض حال عدم وجود وسيلة ضمان أخرى، ويعد رهن السيارة للحصول على قرض
خدمة قليلة العرض من البنوك العاملة في السوق المصرية، إلا أننا خلال السطور التالية سنستعرض رهن السيارة للحصول على قرض من أحد البنوك بمصر وهو بنك "كيو إن بي".
رهن السيارة للحصول على قرض
ويقدم بنك qnb خدمة رهن السيارة للحصول على قرض عبر التفاصيل الكاملة والاشتراطات لـ رهن السيارة للحصول على قرض والتي أعلن عنها عبر موقعه الرسمي، وفيما يلي يستعرض "صدى البلد شروط رهن السيارة للحصول على قرض وكيفية الحصول على المال وطرق السداد والقيمة المالية لـ رهن السيارة للحصول على قرض وإليكم التفاصيل:
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قرض بضمان السيارة
يحرص QNB الأهلي على تقديم طرق سهلة وسريعة لتغطية احتياجاتك النقدية، من خلال قرض بضمان السيارة وذلك بمستندات بسيطة وإجراءات سريعة، وفيما يلي نقدم لك تفاصيل قرض بضمان السيارة ، هذا القرض يساعدك في تغطية إحتياجاتك المالية المتنوعة بناءا على قيمة سيارتك.
- مزايا قرض بضمان السيارة
تأمين على الحياة مجانا طوال مدة القرض
الأقساط شهرية وثابتة طوال مدة القرض
عائد تنافسي مقارنة بالقروض الأخرى
خصم الأقساط أوتوماتيكيا سواء من الحساب الجاري أو الحساب الجاري ذو عائد
- خصائص قرض بضمان السيارة من بنك qnb
متاح لعملاء أوائل QNB وتميز فقط
تقدم لقرض يصل إلى 50% من قيمة السيارة بحد أقصى 355 ألف ج
مدة القرض تصل إلى 60 شهر
متوفر للمصريين فقط
متوفر بالجنيه المصري فقط
متاح للموظفين وأصحاب الأعمال الحرة
السن لا يقل عن 25 سنة ولا يزيد عن 60 سنة عند نهاية مدة القرض
موديل السيارة لا يتجاوز 3 سنوات ولا يكون محظور بيعها
قرض السيارة البنك الأهلي
وعلى صعيد أخر، يتسائل البعض عن قرض السيارة البنك الأهلي وخلال السطور التالية نستعرض أيضا تفاصيل قرض السيارة البنك الأهلي
بحسب الموقع الرسمي للبنك:
خصائص ومميزات قرض السيارة البنك الأهلي
- بدون ضامن
- تمويل حتى مليون جنيه مصري
- تمويل يصل الى 100 % من سعر السيارة
- فترات سداد مختلفة من عام حتى 7 أعوام
- برامج خاصه لموظفي الشركات
- حد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1,500 جنيه
- بدون مصاريف استعلام ائتماني
- بدون مصاريف فتح حساب
برامج قرض السيارة البنك الأهلي
- برنامج موظفين بتحويل راتب
- برنامج موظفين بإثبات دخل
- برنامج موظفين بمقدم 40% من سعر السيارة وتمويل 60%.
- برنامج اصحاب اعمال/مهن حرة بمقدم 50%من سعر السيارة وتمويل 50%.
- برنامج اصحاب اعمال/مهن حرة بمقدم 30%من سعر السيارة وتمويل 70%.
- برنامج تمويل 100% من سعر السيارة بضمانة اضافية 50% من سعر السيارة.
- برنامج كبار عملاء البنك الاهلى المصرى.
المستندات الاساسية المطلوبة لـ قرض السيارة البنك الأهلي
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
- فاتورة مرافق (وفقا والسياسة المعتمدة).
شروط قرض السيارة البنك الأهلي
- آلا يقل عمر المقترض عن 21 عام و لا يزيد عن 60 عام في نهاية القرض للموظفين.
- آلا يقل عمر المقترض عن 25 عام و لا يزيد عن 65 عام في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.
عمولات ورسوم قرض السيارة البنك الأهلي
- يتم سداد نسبة مصاريف ادارية من مبلغ التمويل مرة واحدة مقدمًا (وفقًا والسياسة المعتمدة) .
- عمولة السداد المبكر للقرض (الكلي والجزئي) 3% من المبلغ المطلوب سداده.
- غرامة تأخير القسط 2% من المبلغ المستحق ولم يسدد.