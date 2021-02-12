ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

قرض مقابل الرخصة.. كل التفاصيل وكيفية حساب قيمة رهن السيارة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:31 ص
رهن سيارة مقابل قرض
رهن سيارة مقابل قرض
Advertisements
مايكل عياد
رهن سيارة مقابل قرض .. مطلب للكثيرين للحصول على القروض حال عدم وجود وسيلة ضمان أخرى، ويعد رهن السيارة للحصول على قرض
خدمة قليلة العرض من البنوك العاملة في السوق المصرية، إلا أننا خلال السطور التالية سنستعرض رهن السيارة للحصول على قرض من أحد البنوك بمصر وهو بنك "كيو إن بي".

رهن السيارة للحصول على قرض
ويقدم بنك qnb خدمة رهن السيارة للحصول على قرض عبر التفاصيل الكاملة والاشتراطات لـ رهن السيارة للحصول على قرض والتي أعلن عنها عبر موقعه الرسمي، وفيما يلي يستعرض "صدى البلد شروط رهن السيارة للحصول على قرض وكيفية الحصول على المال وطرق السداد والقيمة المالية لـ رهن السيارة للحصول على قرض وإليكم التفاصيل:

اقرأ أيضا:

قرض بضمان السيارة 
يحرص QNB الأهلي على تقديم طرق سهلة وسريعة لتغطية احتياجاتك النقدية، من خلال قرض بضمان السيارة وذلك بمستندات بسيطة وإجراءات سريعة، وفيما يلي نقدم لك تفاصيل قرض بضمان السيارة ، هذا القرض يساعدك في تغطية إحتياجاتك المالية المتنوعة بناءا على قيمة سيارتك.

- مزايا قرض بضمان السيارة 
تأمين على الحياة مجانا طوال مدة القرض
الأقساط شهرية وثابتة طوال مدة القرض
عائد تنافسي مقارنة بالقروض الأخرى
خصم الأقساط أوتوماتيكيا سواء من الحساب الجاري أو الحساب الجاري ذو عائد

- خصائص قرض بضمان السيارة من بنك qnb
متاح لعملاء أوائل QNB  وتميز فقط
تقدم لقرض يصل إلى 50% من قيمة السيارة بحد أقصى 355 ألف ج
مدة القرض تصل إلى 60 شهر
متوفر للمصريين فقط
متوفر بالجنيه المصري فقط
متاح للموظفين وأصحاب الأعمال الحرة
السن لا يقل عن 25 سنة ولا يزيد عن 60 سنة عند نهاية مدة القرض
موديل السيارة لا يتجاوز 3 سنوات ولا يكون محظور بيعها

قرض السيارة البنك الأهلي
وعلى صعيد أخر، يتسائل البعض عن قرض السيارة البنك الأهلي وخلال السطور التالية نستعرض أيضا تفاصيل قرض السيارة البنك الأهلي
بحسب الموقع الرسمي للبنك:

خصائص ومميزات قرض السيارة البنك الأهلي
- بدون ضامن
- تمويل حتى مليون جنيه مصري
- تمويل يصل الى 100 % من سعر السيارة
- فترات سداد مختلفة من عام حتى 7 أعوام
- برامج خاصه لموظفي الشركات 
- حد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1,500 جنيه
- بدون مصاريف استعلام ائتماني 
- بدون مصاريف فتح حساب

برامج قرض السيارة البنك الأهلي
- برنامج موظفين بتحويل راتب
- برنامج موظفين بإثبات دخل
- برنامج موظفين بمقدم 40% من سعر السيارة وتمويل 60%.
- برنامج اصحاب اعمال/مهن حرة بمقدم 50%من سعر السيارة وتمويل 50%.
- برنامج اصحاب اعمال/مهن حرة بمقدم 30%من سعر السيارة وتمويل 70%.
- برنامج تمويل 100% من سعر السيارة بضمانة اضافية 50% من سعر السيارة.
- برنامج كبار عملاء البنك الاهلى المصرى.

المستندات الاساسية المطلوبة لـ قرض السيارة البنك الأهلي
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
- فاتورة مرافق (وفقا والسياسة المعتمدة).

شروط قرض السيارة البنك الأهلي
- آلا يقل عمر المقترض عن 21 عام و لا يزيد عن 60 عام في نهاية القرض للموظفين.
- آلا يقل عمر المقترض عن 25 عام و لا يزيد عن 65 عام في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

- يتم سداد نسبة مصاريف ادارية من مبلغ التمويل مرة واحدة مقدمًا (وفقًا والسياسة المعتمدة) .
- عمولة السداد المبكر للقرض (الكلي والجزئي) 3% من المبلغ المطلوب سداده.
- غرامة تأخير القسط 2% من المبلغ المستحق ولم يسدد.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قرض 350 ألف جنيه.. تعرف على برنامج التمويل الخاص بالمعلمين

كيف تحصل على تمويل لشراء سيارة من بنكي مصر والأهلي| شروط وتفاصيل

بورقة من شغلك.. احصل على قرض بـ2 مليون جنيه وسدده على 12 سنة | تفاصيل

بمرونة في السداد.. يمكنك الحصول على قرض سيارة من بنك saib.. تفاصيل

البنك المركزي يطلق مبادرة بـ 15 مليار جنيه لتحويل السيارات إلى الوقود المزدوج

موعد تسليم سيارات جديدة تعمل بالوقود المزدوج للمواطنين.. البرلمان يجيب

ترشيحاتنا

شاهد.. أول رد فعل لـ والتر بواليا بعد تتويج الأهلى ببرونزية كأس العالم للأندية

سنن مستحبة يوم الجمعة.. احرص عليها لعظم ثوابها

صباح البلد يقدم التحية للنادي الأهلي وللحارس محمد الشناوي

سجل الفائزين بكأس العالم للأندية بعد تتويج بايرن ميونخ بنسخة 2020

بشأن الحدود.. لقاء قريب بين البرهان وآبي أحمد

بإطلالة عصرية.. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة عصرية.. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

أقل من 250 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات زيرو من فئة السيدان موديل 2021| صور

كواليس مسرحية أشرف عبد الباقي قبل عرضها الليلة.. صور