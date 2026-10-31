محمد فارس يوجه انتقادات قوية لعموتة بسبب اختياراته في الأهلي

وجه محمد فارس، الإعلامي بقناة الأهلي، انتقادات للجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة بسبب استمرار الاعتماد على بعض اللاعبين رغم تراجع مردودهم داخل الملعب، مطالبًا بمنح الفرصة لعناصر أخرى، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

عموتة

وقال فارس إن الثلاثي أشرف بن شرقي وزيزو وبيرسي تاو لم يقدموا المردود المنتظر أمام مودرن سبورت، مشيرًا إلى أن الفريق اكتفى بمحاولة واحدة فقط على المرمى، متسائلًا عن أسباب عدم مشاركة محمود صلاح ومحمد عبد الله وعمر سيد معوض، كما انتقد أرقام إمام عاشور، موضحًا أنه سجل مساهمتين فقط خلال آخر 13 مباراة مع الأهلي، في الوقت الذي سجل فيه عمر الساعي 3 أهداف خلال آخر 3 مباريات.

وطالب الإعلامي عموتة باستغلال مباراة كأس الرابطة لمنح الفرصة للاعبين الراغبين في إثبات أنفسهم، مؤكدًا ضرورة ظهورهم أيضًا في مباريات الدوري والبطولات الأفريقية، كما دعا إلى إشراك إمام عاشور ومحمد هاني أساسيين في المباراة لإثبات أحقيتهما بالعودة إلى التشكيل، مشددًا على أن استبعاد اللاعبين من بعض المباريات ثم إعادتهم تلقائيًا للمواجهات المهمة لن يحقق أي تغيير في أداء الفريق.