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حوادث

ماس كهربائي وراء حريق معرض مفروشات شبرا الخيمة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:53 م
ماس كهربائي وراء
ماس كهربائي وراء حريق معرض مفروشات
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إبراهيم الهوارى
كشف الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أن الحريق الذى شب في معرض مفروشات هو حريق محدود اندلع ببدروم عمارة بها كمية من المخلفات الخاصة بالمعرض ولم يأت على أي محتويات للمعرض.

واشار عبدالمنعم الى أن قوات الحماية المدنية بالقليوبية تمكنت من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية مضيفا أن الحريق شب بسبب ماس كهربائى وتم السيطرة التامة عليه ومنع امتداده للمناطق المجاورة له.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية قد تمكنت من السيطرة على حريق نشب بمخلفات ببدروم محل للمفروشات بشارع الشعراوي، المتفرع من شارع بهتيم الرئيسي بشبرا الخيمة، دون خسائر بالأوراح.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وتحديد أسبابه وملابساته وتقدير الخسائر.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يُفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمخلفات ببدروم أسفل معرض للمفروشات بشارع الشعراوي من شارع بهتيم الرئيسي بشبرا الخيمة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح وبالفحص تبين أن الحريق جاء نتيجة ماس كهربائي بمخلفات البلاستيك والكرتون لمعرض المفروشات وتم على الفور السيطرة عليها ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.
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