ندب الطب الشرعي لتشريح جثة عثر عليها بترعة الإسماعيلية بالخانكة

أمرت نيابة الخانكة بمحافظة القليوبية بندب الطب الشرعي لتشريح جثة شاب عثر عليها ملقاه بترعة الإسماعيلية بمنطقة كفر حمزة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك ، كما طلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول ظروف وملابسات الواقعة.









كان اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بعثور الأهالي على جثة شاب مجهول الهوية بدون إصابات ملقاة بترعة الإسماعيلية بمنطقة كفر حمزة بدائرة مركز الخانكة.





وعلى الفور تم إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية والعميد محمد عبد السلام، مأمور مركز شرطة الخانكة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.





من ناحية اخرى تمكنت مباحث مركز الخانكة من ضبط عنصرين شديدي الخطورة وبحوزتهما كيلو هيروين وبانجو، وأحيل للنيابة التي تولت التحقيق.





وكانت المعلومات السرية قد وردت للواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية بقيام عاطلين بالاتجار بالمخدرات وتوزيعه على المتعاطين في وضح النهار بالخانكة وتم ضبط المتهمين وبحوزتهما كيلو هيروين وبانجو وهم "إبراهيم س" 26 سنة عاطل ومقيم بأبو زعبل بدائرة المركز، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 650 جرام ومبلغ مالي 600 جنيه وهاتف محمول، ومحمدع 42 سنة عاطل ومقيم شارع الثورة دائرة القسم وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 300 جرام ومبلغ مالي 550 جنيه وهاتف محمول.