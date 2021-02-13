تحقيقات النيابة تكشف رفض الاتحادات الرياضية سداد ٣٦ مليون جنيه مديونيات لاستاد القاهرة

أحالت النيابة الإدارية، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة لإستاد القاهرة للمحاكمة التأديبية العاجلة بسبب مديونيات الأندية لهيئة استاد القاهرة.











وكشفت التحقيقات وأدلة الثبوت في القضية رقم 141 لسنة 62 قضائية عليا عن رفض الإتحادات الرياضية سداد مديونياتها لـ"ستاد القاهرة" والتي بلغت قيمتها 36.3 مليون جنيه في 30 يونيو 2019.











وأكد تقرير الاتهام أن مدير عام الشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة لـ"استاد القاهرة" خلال الفترة من عام 2018 حتى 24 نوفمبر 2019 لم يؤد العمل المنوط بدقة وخالف القواعد والأحكام المالية بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.









وتبين من أوراق القضية أن المخالف ارتكب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها عدم إقامة دعاوى قضائية ضد الاتحادات الرياضية رغم رفضها سداد مديونيتها للهيئة جهة عمله، والتي بلغت قيمتها 36.3 مليون جنيه في 30 يونيو 2019.









وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية وأمر الإحالة في القضية أن المخالف تقاعس عن العرض على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة برفض الاتحادات الرياضية سداد المديونية المستحقة عليهم للهيئة جهة عمله، والتي بلغت قيمتها 36.3 مليون جنيه في 30 يونيو 2019.









وخالف المحال قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة بمحضر الاجتماع الخاص بعام 2010، وذلك بإكمال مخاطبة المجلس القومي للرياضة بشأن المديونيات المستحقة على الاتحادات الرياضية، وخاطبها مباشرة دون تفويض بذلك، مما عطل تحصيل هذه المديونيات.