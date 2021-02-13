ضبط 4 عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة في شبرا الخيمة

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط 4 عاطلين تخصصوا في الاتجار في الهيروين بشبرا الخيمة وعثر بحوزتهم على كيلو من المواد المخدرة تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.
وكانت المعلومات السرية قد وردت للواء حاتم الحداد رئيس مباحث القليوبية باتجار 4 عاطلين في الهيروين وتوزيعه على عملائهم بشبرا الخيمة.
وعلى الفور تم إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية وأمر بتشكيل فريق بحث قاده المقدم حازم خيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة والذي تمكن من ضبط المتهمين وهم "حسن.ع.ح" 35 عاما، هارب من المراقبة وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 350 جرام.
كما تم ضبط "السيد.ح.ف" 35 عاما، عاطل ومقيم مساكن إسكو بهتيم، وبحوزته كمية من مخدر البودرة تزن 200 جرام و"محمد.ص.ر" 35 عام عاطل ومقيم منشية عبدالمنعم رياض وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 150 جرام وأحمد.م.ا" 27 عام عاطل وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 250 جرام وسيجارة مشتعلة من مخدر الأستروكس تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
من جانبها أمرت نيابة الخانكة بمحافظة القليوبية بندب الطب الشرعي لتشريح جثة شاب عثر عليها ملقاه بترعة الإسماعيلية بمنطقة كفر حمزة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك ، كما طلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول ظروف وملابسات الواقعة.
كان اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بعثور الأهالي على جثة شاب مجهول الهوية بدون إصابات ملقاة بترعة الإسماعيلية بمنطقة كفر حمزة بدائرة مركز الخانكة.
وعلى الفور تم إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية والعميد محمد عبد السلام، مأمور مركز شرطة الخانكة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.