ضبط 4 عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة في شبرا الخيمة

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط 4 عاطلين تخصصوا في الاتجار في الهيروين بشبرا الخيمة وعثر بحوزتهم على كيلو من المواد المخدرة تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.









وكانت المعلومات السرية قد وردت للواء حاتم الحداد رئيس مباحث القليوبية باتجار 4 عاطلين في الهيروين وتوزيعه على عملائهم بشبرا الخيمة.

وعلى الفور تم إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية وأمر بتشكيل فريق بحث قاده المقدم حازم خيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة والذي تمكن من ضبط المتهمين وهم "حسن.ع.ح" 35 عاما، هارب من المراقبة وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 350 جرام.





كما تم ضبط "السيد.ح.ف" 35 عاما، عاطل ومقيم مساكن إسكو بهتيم، وبحوزته كمية من مخدر البودرة تزن 200 جرام و"محمد.ص.ر" 35 عام عاطل ومقيم منشية عبدالمنعم رياض وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 150 جرام وأحمد.م.ا" 27 عام عاطل وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 250 جرام وسيجارة مشتعلة من مخدر الأستروكس تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.