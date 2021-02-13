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سيارات

إعلانات زمان.. شاهد سيارة شيفروليه بـ 186 جنيها فقط

السبت 13/فبراير/2021 - 12:03 م
اعلانات زمان
اعلانات زمان
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كريم عاطف

من منا لا يعشق فن الزمن الجميل وكلاسيكيات القرن الماضى، فعندما نشاهد أو حتى نسمع عن أى شيء يتعلق بهذه الحقبة الزمنية، نشعر على الفور بالارتياح، أما عن عشاق السيارات فيبحثون دائما عن سيارات هذا الزمن.


وليس من الغريب أن مصر أقدم الدول العربية التى دخلت بها السيارات، ونحن نسميها السيارات الكلاسيكية، وانتشرت فى الآونة الأخيرة العديد من الصور لهذه النوعية على صفحات التواصل الاجتماعى لتبين لنا الإعلان عنها وقتها.


ومن بين هذه الإعلانات القديمة، صور لإعلان عن سيارة كلاسيكية من نوع شيفروليه لم يحدد تاريخ صدور الإعلان بالتفصيل تحت عنوان "فى كل مكان شيفروليه الجديد يلفت الأنظار"، ولكن ناشر الصور يقول: "ترجع بداية ظهور موديلات شيفروليه في مصر إلى عام ١٩١٥ م حينما بدأ تسويق السيارة على يد مجموعة من الموزعين الأجانب في القاهرة والإسكندرية".


وأضاف: "ولكن مع إنشاء جنرال موتورز الشرق الأدنى في عام 1926 بالإسكندرية بدأت شيفروليه انطلاقة كبيرة، حيث زاد عدد الموديلات المطروحة التي لم تعد تقتصر على سيارات الركوب بل شملت أيضا عربات النقل متوسطة الحجم حتى صارت شيفروليه أكثر ماركات السيارات مبيعا في مصر".


ويظهر فى إعلان السيارة شيفروليه المزايا التى تحملها هذه السيارة وقتها وهى تحسن فى أداء المحرك من خلال فيلتر الهواء والزيت والذى يمنع تراكم الأوساخ، بالإضافة إلى مقياس الزيت.


كما وصفت الشركة السيارة الجديدة وقتها بالطاووس لأنها جميلة الشكل ومميزة فى الأداء، بالإضافة إلى أنها رخيصة الثمن، على حد وصف الإعلان.


ثم بعد ذلك يوضح الإعلان قائمة أسعار الفئات المختلفة من هذا الطراز الجديد لشيفروليه، والذى تراوح بين 147 و240 جنيها مصريا وقتها، والذى يعادل اليوم 240 ألف جنيه تقريبا.

إعلانات زمان.. شاهد سيارة شيفروليه بـ 186 جنيها فقط
إعلانات زمان.. شاهد سيارة شيفروليه بـ 186 جنيها فقط
إعلانات زمان.. شاهد سيارة شيفروليه بـ 186 جنيها فقط
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