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سيارات

لأول مرة .. صور تجسسية جديدة لـ فورد إكسبيديشن 2022

السبت 13/فبراير/2021 - 07:01 م
فورد إكسبيديشن 2022
فورد إكسبيديشن 2022
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كريم عاطف

ظهرت مؤخرا السيارة فورد إكسبيديشن 2022 الاختبارية ، من خلال عدد من الصور للمصوريين التجسسين اثناء اختبارها ، بعد ان اعلنت الشركة عن تقديمها خط إكسبيديشن تيمبرلاين مع بعض التحسينات البارزة على الطرق الوعرة.

وتظهر السيارة فورد إكسبيديشن 2022 ، بشكلها الخارجى بلوحة انزلاقية تحمي الجزء السفلي من المحرك، بالاضافة الى العجلات الامامية المشابها في سيارة اختبار Ford Explorer Timberline التى ظهرت فى يناير الماضى.

ويؤكد خبراء السيارات والمصورين التجسسين ان تشير أطراف العادم المزدوجة في الخلف للسيارة فورد اكسبيديشن إلى محرك EcoBoost V6 سعة 3.5 لتر عالي الإنتاج. في فورد إكسبيديشن الحالية، توفر مروحة الشاحن التوربيني المزدوج 400 حصان (298 كيلووات) .

ويتابع الخبراء انه من الممكن أن يكون تعزيز هذه القوة من أجل طراز Timberline الأكثر عدوانية ، لفورد نتوقع أيضًا أن تقدم أوضاع قيادة إضافية لمجموعة متنوعة من مواقف الطرق الوعرة.

واكد خبراء السيارات ان هذا المظهر العدوانى الذى شاهده المصوريين التجسسين تؤكد ان السيارة فورد إكسبيديشن الجديدة ستصل الى الاسواق كموديل عام 2022 ، ولكن لم نعلم حتى الان عن المزيد من المعلومات للسيارة.

كما أن الشركة ستقوم بتخفيف التمويهات مع مرور الوقت ، بالاضافة ايضا الكشف عن المعلومات الخاصة بها مع قرب انتاجها .

لأول مرة .. صور تجسسية جديدة لـ فورد إكسبيديشن 2022
لأول مرة .. صور تجسسية جديدة لـ فورد إكسبيديشن 2022
لأول مرة .. صور تجسسية جديدة لـ فورد إكسبيديشن 2022
لأول مرة .. صور تجسسية جديدة لـ فورد إكسبيديشن 2022
لأول مرة .. صور تجسسية جديدة لـ فورد إكسبيديشن 2022
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