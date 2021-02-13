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طريقة عمل أكلات سريعة بالسبانخ بوصفات الشيف شربيني

السبت 13/فبراير/2021 - 03:55 م
طريقة عمل اكلات سريعة
طريقة عمل اكلات سريعة بالسبانخ بوصفات الشيف شربيني
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اسماء محمد
تعد السبانخ من اكثر الاكلات المفيدة لصحة حيث تساعد امداد الجسم بالحديد اللازم للقوة والصحة وزيادة التركيز وعلاج الانيميا .
نقدم لكم طريقة عمل 4 اكلات بالسبانخ بخطوات الشيف شربيني
مقادير صدور تركي بالسبانخ
سبانخ 
صدور تركي 
زبدة 
كزبرة خضراء 
ثوم 
بصل 
فلفل ألوان 
ملح 
فلفل اسود 
دقيق 
جبنة موتزاريلا 
ديمي جلاس 
طريقة تحضير صدور تركي بالسبانخ
* قطعي صدور التركي شرائح ثم افرديها و تبليها بالدقيق والملح و الفلفل وضعي زبدة مع بصل وثوم مفروم.

*  قلبيها حتى تحمر في طاسة على النار ثم ضيفي السبانخ و اتركيها حتى تذبل مع ملح و فلفل واحشي صدور الدجاج بالسبانخ بعد تصفيتها من مائها مع جبنة موتزاريلا

* لفيها و رصيها في صينية و رشي عليها جبنة موتزاريلا ثم ادخليها فرن ساخن حتى تنضج و ضعي ديمي جلاس مذاب في الماء في طاسة على النار ليثقل ثم قدمي الصدور المحشية مع رشة ديمي جلاس.

مقادير لفائف الدجاج بالسبانخ
صدور دجاج 
قرفة
 زيت 
ملح
 فلفل أسود 
بصل 
ثوم 
سبانخ 
مكعب مرقة 
بيض 
دقيق 
زبدة 
لبن 
جوزة الطيب 
جبنة موتزاريلا 
طريقة تحضير لفائف الدجاج بالسبانخ
* قطعي البصل مكعبات وضعيه في طاسة بها زبدة على النار مع ثوم مفروم ثم ضيفي مكعبات المرقة

* اتركي البصل حتى يحمر ثماضيفي قطع الدجاج حتى تنضج ثم ضيفي جوزة الطيب وقرفة وبهارات

* ضيفي السبانخ وقليل من الشبت المفروم ثم ضيفي ملح وفلفل و ارفعيها عن النار واتركيها جانبا

* اخلطي لبن مع 3 بيضات مع كوب دقيق ورشة ملح واخلطيه جيدا حتى يصبح لديك عجينة سائلة لعمل الكريب

* افردى العجينة السائلة في طاسة على النار مدهونة بالزيت ولفي الكريب بالحشو المعد سابقا مع جبنة موتزاريلا

* ضعي زبدة مع دقيق حتى تذوب الزبدة في حلة على النار ثم ضيفي اللبن واتركيه حتى يغلي مع التحريك المستمر لعمل البشاميل

* ضعي قليل من صوص البشاميل ثم لفائف الدجاج ثم بقية الباشميل و ادخليها فرن ساخن حتى يحمر وجهها ثم قدميها
مقادير دجاج بالسبانخ والكاري
دجاج 
سبانخ
بصل 
ثوم 
فلفل حار 
جنزبيل طازج 
كاري 
كركم 
لبن 
زيت 
زعتر 
ملح – فلفل أسود 
طريقة تحضير دجاج بالسبانخ والكاري
* باستخدام خلاط كهربائي اخلطي ثوم وبصل وجنزبيل وفلفل حار ثم ضعيهم في طاسة بها زيت على النار وقطعي الفراخ قطع صغيرة .

*اضيفيها إلى الطاسة واضيفي الكركم والكاري والزعتر واللبن والملح والفلفل وااضيفي قطع السبانخ وقلبيها على النار واتركيها مدة دقائق ثم قدميها ساخنة

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