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محافظات

بصفتي أهلاوي .. بيج رامي: فخور بما حققه المارد الأحمر للكرة المصرية في كأس العالم للأندية

السبت 13/فبراير/2021 - 04:18 م
بيج رامي
بيج رامي
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أحمد بسيوني

هنأ البطل المصري بيج رامي النادي الأهلي على حصوله على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية، مشيدًا بما حققه المارد الأحمر في البطولة.

 

وخلال افتتاح النسخة الأولى من بطولة ورك ستريت أوت بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية البحرية، وعدد من الابطال المصريين المشاركين ببطولة العالم طوكيو ٢٠٢١، قال رامي: "بصفتي اهلاوي إننا فخورين بما حققه الأهلي لمصر وللكرة المصرية وحصوله على الميدالية البرونزية في كأس العالم."


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وتلقي رامي تصفيقًا وهتافًا حارًا من الرياضيين الموجودين في البطولة بمجرد صعوده على المنصة إلى جانب وزير الشباب والرياضة، لإلقاء كلمته.


وقال رامي إن هناك دورا هاما لدعم الشباب المصري في الفترة المقبلة، ليست في المحافظات المركزية وحسب ولكن في جميع المحافظات المصرية، معبرًا عن سادته بإفتتاح بطولة الاسكندرية للياقة البدنية ورياضة الشارع.


وتابع رامي أن الحدث اليوم "إنجاز سيحتوي مواهب شبابية هامة الفترة المقبلة"، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لديها اهتمام بكافة المناحي ولكن لديها تركيز قوي على ممارسة الرياضة للشباب، ودعمهم ليكونوا نموذجا مشرفا لتمثيل مصر داخليا وعلى مستوى البطولات الدولية ايضا.


ووجه بيج رامي كلمته للشباب بإلغاء كلمة مستحيل من قاموسهم، وهذا الهدف الأساسي، مضيفًا لابد على كل شاب البحث عن موهبته، والحلم بواقعية والعمل على تطويرها وتنميتها ليل نهار، وتحدي العقبات والتحديات التي تواجهنا للوصول لتحقيق اهدافهم بشكل مشرف.

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