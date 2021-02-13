اقتصاد الصين.. فورد تسحب 2290 سيارة من طراز لينكولن

ونقلت وكالة شينخوا عن فرع فورد في الصين قوله إن “عمليات السحب ستبدأ مطلع الشهر المقبل وستشمل سيارات /لينكولن ام كي زد/ المستوردة والمصنعة في الفترة ما بين الـ11 من حزيران عام 2014 والـ 12 من شباط عام 2015”.





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أعلنت شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات اليوم أنها ستسحب 2290 سيارة من طراز لينكولن من السوق الصينية بسبب خلل في آلية مقبض الأبواب.وتأتي عمليات السحب الجديدة على خلفية عطل في آلية مقبض الأبواب للسيارات المذكورة.