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اقتصاد

اقتصاد الصين.. فورد تسحب 2290 سيارة من طراز لينكولن

السبت 13/فبراير/2021 - 11:01 م
سيارات فورد
سيارات فورد
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قسم الاقتصاد
أعلنت شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات اليوم أنها ستسحب 2290 سيارة من طراز لينكولن من السوق الصينية بسبب خلل في آلية مقبض الأبواب.

ونقلت وكالة شينخوا عن فرع فورد في الصين قوله إن “عمليات السحب ستبدأ مطلع الشهر المقبل وستشمل سيارات /لينكولن ام كي زد/ المستوردة والمصنعة في الفترة ما بين الـ11 من حزيران عام 2014 والـ 12 من شباط عام 2015”.

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وتأتي عمليات السحب الجديدة على خلفية عطل في آلية مقبض الأبواب للسيارات المذكورة.

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