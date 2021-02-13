بتهمة الرشوة الانتخابية.. إخلاء سبيل هيثم الحريري بكفالة 1000 جنيه

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، إخلاء سبيل البرلماني السابق هيثم الحريرى، بكفالة قيمتها ألف جنيه، بعد التحقيق معه فى قضية التحريض على تقديم رشوة انتخابية فى الانتخابات البرلمانية السابقة.





وطلبت النيابة سماع أقوال الحريرى اليوم الذى وصل ظهر اليوم إلى سراي النيابة واستمرت التحقيقات لأكثر من 6 ساعات بسراي النيابة.





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وأعلن "الحريري" عبر صفحته على فيسبوك، في وقت سابق، خضوعه للتحقيق اليوم أمام نيابة محرم بك، من الساعة الثانية عشرة ظهرًا.





وخاض الحريرى الانتخابات البرلمانية السابقة بدائرة محرم بك بالإسكندرية ولم يحصل على عدد أصوات من الناخبين وفاز محمد جبريل ومحمود قاسم بعد حصولهما على أعلى الأصوات.





وأعلن "الحريري" مؤخرًا انضمامه لحزب التحالف الشعبي الديمقراطي الذي كان والده البرلماني السابق أبوالعز الحريري أحد مؤسسيه.