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محافظات

يوم حافل للبابا تواضروس بالإسكندرية.. تدشين كنيسة بالمنشية.. افتتاح مزار الشهداء.. وترأس القداس بالكنيسة

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:45 ص
كنيسة السيدة العذراء
كنيسة السيدة العذراء
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أحمد بسيوني
دشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، كنيسة السيدة العذراء والقديس القوي الأنبا موسى بحي المنشية بالإسكندرية، بمشاركة الآباء الأساقفة العموم المسؤولين عن القطاعات الرعوية بالإسكندرية؛ أصحاب النيافة الأنبا بافلي والأنبا إيلاريون والأنبا هرمينا. 

كما افتتح البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مزار الشهداء الذي تم تجهيزه بالطابق الأرضي، بكنيسة السيدة العذراء والقديس القوي الأنبا موسى بمنطقة المنشية بالإسكندرية، التي تم تدشينها.

وبعد تدشين الكنيسة، ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، صلاة قداس تدشين كنيسة السيدة العذراء والشهيد القوي الأنبا موسى الأسود، بمنطقة المنشية.

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وقرر البابا تواضروس الثاني، عودة القداسات، بعد قراره في مطلع يناير الماضي إعادة غلق الكنائس وتعليق القداسات؛ بسبب تفشي فيروس 
كورونا ووفاة عدد من الكهنة، نتيجة إصابتهم بالفيروس.

كما أزاح البابا تواضروس الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لحدث تدشين الكنيسة، وتم أخذ صور تذكارية مع نيافة الأنبا إيلاريون الأسقف العام لقطاع كنائس غرب الإسكندرية والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية والقس موسى نبيل  كاهن الكنيسة، وكذلك مع أعضاء مجلس الكنيسة.

ومن المقرر، أن يدشن البابا تواضروس الثاني، غدا الاثنين، مذابح وأيقونات كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس وأنبا أنطونيوس بمحرم بك التي تعد أحد أعرق كنائس المحافظة، والتي لها قيمة تاريخية وبها أشهر آباء الكهنة بالمدينة البابوية.
يوم حافل للبابا تواضروس بالإسكندرية.. تدشين كنيسة بالمنشية.. افتتاح مزار الشهداء.. وترأس القداس بالكنيسة
يوم حافل للبابا تواضروس بالإسكندرية.. تدشين كنيسة بالمنشية.. افتتاح مزار الشهداء.. وترأس القداس بالكنيسة
يوم حافل للبابا تواضروس بالإسكندرية.. تدشين كنيسة بالمنشية.. افتتاح مزار الشهداء.. وترأس القداس بالكنيسة
يوم حافل للبابا تواضروس بالإسكندرية.. تدشين كنيسة بالمنشية.. افتتاح مزار الشهداء.. وترأس القداس بالكنيسة
يوم حافل للبابا تواضروس بالإسكندرية.. تدشين كنيسة بالمنشية.. افتتاح مزار الشهداء.. وترأس القداس بالكنيسة
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