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تعليم

هل يتم تأجيل الامتحانات مرة أخرى؟ 7 قرارات مهمة يناقشها الأعلى للجامعات في اجتماعه

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:34 م
وزير التربية و التعليم
وزير التربية و التعليم
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نهلة الشربينى
 يعقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الشهري، السبت 20 فبراير، بحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات، وذلك بجامعة حلوان.


ويعقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لمناقشة قرارات الحكومة، والتي نصت على مد إجازة نصف الفصل الدراسي الأول، وعلى أثرها يتم تعديل الخريطة الزمنية للامتحانات وبدء الفصل الدراسي الثاني.


ومن المرجح أن يناقش خلال الاجتماع:

1- مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع وما يترتب عليه من تقديم الجداول التي تم وضعها.

2- استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى وآليات تطبيق ذلك.




3- التأكد من تطبيق استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول.


4- التأكيد على عودة الدراسة طبقا للجداول التى ستعلنها الكليات  والمعاهد.




5- التأكيد على إجراء الامتحانات بالجامعات والمعاهد وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة.

6- التأكيد على مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.


7- مناقشة البرنامج الزمنى للفصل الدراسى الثانى بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لجميع التخصصات العلمية.
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