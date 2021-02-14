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وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة إلكترونية لجميع الطلاب

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:00 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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عادل نصار
كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قرار الدولة فيما يخص امتحانات الصف الثالث الثانوي في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.


وقال شوقي، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأحد، إنه سيتم إجراء امتحان إلكتروني للشهادة الثانوية في شهر إبريل من المنزل، مضيفا أن امتحانات الثانوية العامة إلكترونية لجميع انواع الطلاب في لجان مدرسية مراقبة. 


وتابع الوزير، أن غياب الطلاب اختياري لكن يقتضي إقرارا رسميا من ولي الأمر، مضيفا أن  المدارس الدولية لها حرية التصرف في موضوع حضور الطلاب. 


ولفت الي أنه يتم عقد امتحانات الترم الاول من ٢٧ فبراير الي ٩ مارس لسنوات النقل، متابعا أن الشهادتين الاعدادية والثانوية في لجان مراقبة ولا يوجد ابحاث أو امتحانات عن بعد لهم.


وأضاف وزير التربية والتعليم، أن لجنة إدارة أزمة كورونا اجتمعت امس لبحث سيناريوهات استكمال الدراسة، مشيرا إلى أن الدارسة توقفت في مارس ٢٠٢٠ بسبب ظروف كورونا.


وتابع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الدولة صممت مجموعة من الحلول المبكرة لتقييم الطلاب في التعليم عن بعد، الوزارة صممت منصات إلكترونية للتعليم عن بعد.


وأكد الوزير: صممنا مجموعة من الحلول المبكرة لتقييم الطلاب في سنوات النقل، متابعا أن :"الشهادة الاعدادية والثانوية معندهمش ترم اول واخر السنة في امتحان واحد في لجان تقليدية اخر العام".

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