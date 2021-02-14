تعرف على سعر السيارة التى ظهرت مع درة فى الفالنتين.. صور









وظهرت السيارة BENTLEY خلال الصور التي نشرتها الفنانة درة التونسية من الطراز BENTLEY BENTAYGA موديل عام 2021، والتي زودت بمحرك مكون من ثمانية إسطوانات ثنانئ التيربو، بسعة 4.0 لتر، يستطيع أن يولد قوة قدرها 542 حصان، وتتوفر أخرى بمحرك W12 بسعة 6.0 لتر، والذي يجعل منها أسرع سيارة في العالم تحمل مفهوم الـ SUV، ويقدر سعر السيارة BENTLEY BENTAYGA بحوالى 9 ملايين جنيه. وهي سيارة فارهة من إنتاج شركة صناعة السيارات البريطانية العريقة بينتلي BENTLEY والتي تأسست في العام 1919، والتي تقوم بتصميم أفضل سيارات الدفع الرباعي في العالم وأكثرها رفاهية وترف.

يصادف اليوم الإحتفال باليوم العالمي للعشاق المسمى بالـ " VALENTINE’S DAY " الذي جعلته الكنيسة الغربية عيدا للحب، لإحياء ذكري القديسين فالنتين اللذان إستشهدا دفاعا عن المسيحية، لذلك جعلوا من هذا اليوم مناسبة لتبادل الحب بين الناس ولا يشترط ان يكون للعشاق فقط.يتنافس العشاق في هذا اليوم لتقديم هدايا مميزة تساعدهم في حفر ذكراها في أذهانهم، وتختلف الهدايا التي يقدمها الأحباء، فمنها ما يكون ذات قيمة مادية وأخرى معنوية، ولكن أكثر ما يميز احتفال هذا العام هو تبادل الفنانين بمختلف أنحاء العالم صورا لهداياهم التي سرعان ما انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وتربعت على على هدايا هذا العام هدية الفنانة التونسية درة من زوجها رجل الأعمال المصري هاني سعد، التي أثارت ضجة وأصبحت حديث رواد السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة من اليوم، التي تعد أثمن هدية قدمت لهذا العام بحسب رواد مواقع التواصل الإجتماعي، إلا أن درة نفت الأمر بنفسها موضحة أن السيارة الفارهة كانت مقدمة لها هي و زوجها من قبل إدارة الفندق، اللذن يقيمان فيه بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن طريق خاصية (ستوري) عبر إنستجرام.