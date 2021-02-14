ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعرف على سعر السيارة التى ظهرت مع درة فى الفالنتين.. صور

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:07 م
تعرف على سعر السيارة
تعرف على سعر السيارة التى ظهرت مع درة فى الفالنتين
Advertisements
ماجدة المهدي
يصادف اليوم الإحتفال باليوم العالمي للعشاق المسمى بالـ " VALENTINE’S DAY " الذي جعلته الكنيسة الغربية عيدا للحب، لإحياء ذكري القديسين فالنتين اللذان إستشهدا دفاعا عن المسيحية، لذلك جعلوا من هذا اليوم مناسبة لتبادل الحب بين الناس ولا يشترط ان يكون للعشاق فقط.

يتنافس العشاق في هذا اليوم لتقديم هدايا مميزة تساعدهم في حفر ذكراها في أذهانهم، وتختلف الهدايا التي يقدمها الأحباء، فمنها ما يكون ذات قيمة مادية وأخرى معنوية، ولكن أكثر ما يميز احتفال هذا العام هو تبادل الفنانين بمختلف أنحاء العالم صورا لهداياهم التي سرعان ما انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتربعت على على هدايا هذا العام هدية الفنانة التونسية درة من زوجها رجل الأعمال المصري هاني سعد، التي أثارت ضجة وأصبحت حديث رواد السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة من اليوم، التي تعد أثمن هدية قدمت لهذا العام بحسب رواد مواقع التواصل الإجتماعي، إلا أن درة نفت الأمر بنفسها موضحة أن السيارة الفارهة كانت مقدمة لها هي و زوجها من قبل إدارة الفندق، اللذن يقيمان فيه بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن طريق خاصية (ستوري) عبر إنستجرام.

وهي سيارة فارهة من إنتاج شركة صناعة السيارات البريطانية العريقة بينتلي BENTLEY والتي تأسست في العام 1919،  والتي تقوم بتصميم أفضل سيارات الدفع الرباعي في العالم وأكثرها رفاهية وترف.

وظهرت السيارة BENTLEY خلال الصور التي نشرتها الفنانة درة التونسية من الطراز BENTLEY BENTAYGA موديل عام 2021، والتي زودت بمحرك مكون من ثمانية إسطوانات ثنانئ التيربو، بسعة 4.0 لتر، يستطيع أن يولد قوة قدرها 542 حصان، وتتوفر أخرى بمحرك W12  بسعة 6.0 لتر، والذي يجعل منها أسرع سيارة في العالم تحمل مفهوم الـ SUV، ويقدر سعر السيارة BENTLEY BENTAYGA بحوالى 9 ملايين جنيه.
تعرف على سعر السيارة التى ظهرت مع درة فى الفالنتين.. صور
تعرف على سعر السيارة التى ظهرت مع درة فى الفالنتين.. صور
تعرف على سعر السيارة التى ظهرت مع درة فى الفالنتين.. صور
تعرف على سعر السيارة التى ظهرت مع درة فى الفالنتين.. صور
تعرف على سعر السيارة التى ظهرت مع درة فى الفالنتين.. صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قصة نجاح هيونداي ماتريكس..نادرة الأعطال | صور

مواصفات بنتلي بنتايجا bentley bentayga 2021.. صور

بأسعار خرافية.. أسرع 5 سيارات في العالم | صور

اغلى 5 سيارات دفع رباعي في الامارات 2020 .. صور

درة تفاجئ متابعيها في عيد الحب

درة تنفي إهداء زوجها سيارة لها في عيد الحب

ترشيحاتنا

لطلاب الدبلومة الأمريكية.. طارق شوقي: امتحان EST المؤهل الوحيد لتنسيق الجامعات

تعرف على سعر السيارة التى ظهرت مع درة فى الفالنتين.. صور

وزير التعليم: امتحانات النقل من 27 فبراير حتى 9 مارس.. فيديو

استياء مسئولي سموحة بسبب قرارات اللجنة الثلاثية

البحث عن مصدر كورونا.. علماء منظمة الصحة يعثرون على مفاجأة بشأن أصل الفيروس

وزير التربية والتعليم: إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول من 27 فبراير حتى 9 مارس

Advertisements

قرار نهائي.. التعليم: لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية

وزير التعليم يكشف المواعيد التفصيلية لامتحانات التيرم الأول لسنوات النقل

ماذا قرر وزير التربية والتعليم اليوم؟ | تفاصيل كاملة

عند استئناف الدراسة.. توجيه عاجل من الرئيس السيسي

الراقصة المحتشمة.. معلومات لا تعرفها عن ناريمان عبود بعد وفاتها بكورونا

هل يتم تأجيل الامتحانات مرة أخرى؟ 7 قرارات مهمة يناقشها الأعلى للجامعات في اجتماعه

وزير التعليم العالي: الدراسة بالجامعات تعود السبت 27 فبراير الجاري

وزير التعليم يكشف موعد امتحانات الثانوية العامة 2021.. ويؤكد: ستكون إلكترونية

السيسي: منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار طريقة استكمال أبنائهم العام الدراسي

التعليم تعلن إلغاء امتحان نهاية الترم الدراسي الثاني وتكشف عن البديل

أول رد من المريخ السوداني على حقيقة تجاهل الأهلي لبعثة الفريق

وزير التربية والتعليم: إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول من 27 فبراير حتى 9 مارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر السيارة التى ظهرت مع درة فى الفالنتين.. صور

بـ 6 عجلات.. عرض مرسيدسAMG G63 للبيع بـ 4 ملايين ريال

بمكياج صاخب.. نسرين طافش تتألق في عيد الحب