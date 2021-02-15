عندما شهد عامر منيب مطاردة بين سيارات ألمانية في هذا الكليب.. اعرف القصة | صور

تعتبره فنانًا منذ زمن الفن الجميل، إستطاع بصوته الهادئ العذب أن يأثر قلوب الجماهير، لم يختلف أحد على موهبته أو فنه، اتفق عليه الجميع وأكدوا أنه جاء ليكون حلقة الوصل بين جيل مضى من الفن بجماله ورقيه وجيل جديد يحمل طابعا عصريا ومختلفا بموسيقاه وكلماته، إنه الفنان الراحل عامر منيب.





بدأ الفنان عامر منيب مشواره الفني بتكوين فرقة موسيقية غنائية صغيرة للغناء بالفنادق الكبرى في مصر وكان يتغنى حينها بأغنيات الراحل عبدالحليم حافظ، ثم قام بعد ذلك بإنتاج ألبوم غنائي على نفقته الخاصة وكان ألبومه الأول تحت عنوان " لمحي " والذي أصدره في العام 1990 وحقق حينها نجاحا كبيرا شجعه على الاستمرار في طريق الفن.





أما حكاية اليوم عن أغنية " شوق وحنين " التي حققت نجاحا ساحقا في تاريخ الفنان عامر منيب، وقام بتصوير فيديو كليب خاص لهذه الأغنية شاركت بطولته الفنانة نيللي كريم، وكان يعتمد الفيديو كليب المصور لهذه الأغنية على استعراض مهارات عامر منيب ونيللي كريم في القيادة وقيامهما بالسباق ومطاردة بعضهما، من خلال وحشي صناعة السيارات الألمانية، فلنتعرف عليهما في السطور التالية.





اصطحب الفنان عامر منيب السيارة من إنتاج شركة صناعة السيارات الألمانية بورشه PORSCHE والتي تخصصت في إصدار السيارات الرياضية الفارهة في بداية العام 1931، وظهرت السيارة في الفيديو كليب من طراز PORSCHE BOXTER موديل عام 2002، والتي زودت بمحرك M96 مكون من 6 أسطوانات، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء، وتتميز السيارة بقوة الدفع الخلفي التي تجعل منها سيارة تتحمل الصعاب.





وتسابقت الفنانة نيللي كريم خلال الفيديو كليب بسيارة من إنتاج شركة BMW الألمانية، من الطراز E46، موديل عام 2003، والذي قد زود بعدة إصدارات من المحركات، أولها محرك مكون من ستة إسطوانات متصل بناقل حركة يدوي الأداء من 5 سرعات، وآخر من 6 أسطوانات أيضا أوتوماتيكي الأداء من خمسة سرعات، ومحرك ثالث من أربعة إسطوانات متصل بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات.



