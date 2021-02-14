مفيش مفاجآت.. التعليم العالي: تأجيل امتحانات أي طالب في حالة واحدة ..فيديو

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إنه لن يتم حذف أي جزء من مناهج التعليم الجامعي، معقبا "القرار حاسم، ومفيش أي حذف في المناهج، وغير مقبول حذف أي أجزاء من المناهج".





وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، "إذا اضطررنا لمد العام الجامعي ملثما حدث العام الماضي سنفعل"، متابعا "لو الطالب مش عايز يروح أو يحضر مفيش مشكلة.. وأي حاجه ليها علاقة بكورونا عذرها مقبول.. وممكن الطالب يأجل السنة كلها أو الامتحانات للصيف".





وأكد "سوف يتم تطبيق التعليم عن بُعد في بعض المواد النظرية"، موضحا "مفيش مفاجآت ومفيش جديد في الفصل الدراسي الثاني فيما يخص التعليم الجامعي".



