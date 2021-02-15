الشغل مش عيب.. «هويدا».. سيدة تحدت الفقر بالعمل في صناعة الفحم

"هويدا أنور".. سيدة في العقد الخامس من عمرها تعيش في جنوب الأقصر، تعمل لكسب الرزق ولكن عملها ذو طابع خاص فهي تصنع "الفحم".





قالت هويدا، إنه لا يوجد أي مصدر رزق لها غير معاش المطلقات وهو عبارة عن 450 جنيها فقط وهي أم ولديها أولاد وبنات وأحفاد ولكن قلة الرزق جعلها تتجه لتصنيع " الفحم" من الأشجار.





وأضافت "هويدا": "بالرغم من صناعة الفحم مهنة صعبة على حد وصفها، ولكنها لا تعلم غيرها فهي تعمل فيها من أكثر من 15 عاما هي وأولادها حتى تستطيع توفير الطعام والقوت الضروري موضحة بأنها تقوم بجمع الأخشاب فى فناء المنزل ووضعها في ارتفاع معين ثم يتم حرقها وأثناء عملية التفحيم الذي يستمر لمدة يومين يجلس نجلها حولها خوفا من تسرب النيران لباقي المنزل".





وأردفت " هويدا " بأنها بجوار عملها في صناعة الفحم تقوم أحيانا بجمع خوص النخيل لتصنع من الأطباق والمكانس والأسرة سواء الملون او السادة وعمل العمر الخاصة بخبيز العروسة قائلة " الشغل مش عيب طول مافينا صحة نشتغل "





وأشارت "هويدا" بأنها تعيش فى منزل سقفه من الخشب الذى مر عليه سنوات طويلة حتى أكله " النمل الأبيض " والذى انتشر فى جميع أنحاء المنزل وقضي على الشبابيك والأبواب والأسقف .





وناشدة " هويدا " المسئولين فى استكمال بناء منزلها وعمل أسقف جديدة من الحديد الصاج المبطن لمنع دخول النمل الأبيض مرة أخرى فى المنزل ومساعدتها فى الحصول على معاش تكافل وكرامة حيث انها كانت تردد اكثر من مرة على مكاتب التضامن الاجتماعى للحصول عليه ولكن دون جدوى.