وصية والده.. طبيب الأقصر يعالج مرضي الغسيل الكلوي وغير القادرين مجانا

«عزيزي المريض مرحبًا بك الكشف مجانا لغير القادرين، الكشف مجاني لمرضي الغسيل الكلوي، الكشف مجاني لكادر المهن الطبية».. عبارات دوّنها الدكتور "مصطفي سعد كراع"، أخصائي طب الأسرة والتغذية العلاجية، على لافتة وضعها على مدخل عيادته فى قرية الكيمان التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، داعيًا المواطنين للقدوم إلى عيادته والخضوع للكشف الطبى مجانًا، فى ظل حالة الغلاء، وأرتفاع أسعار الكشف لدى كثير من الأطباء، وعدم قدرة الكثيرين من «الغلابة» على الوفاء بمتطلبات الحياة وتنفيذًا لوصية والده له قبل وفاته.





وقال الدكتور مصطفي سعد، إنه يقوم بفتح عيادته لمرضي الغسيل الكلوي والغير قادرين وكادر المهن الطبية مجانًا منذ أنشاء هذه العيادة، قائلا:"ذلك تنفيذًا لوصية وألدي الذي كان يعاني من الغسيل الكلوي منذ عام 2008، وقبل وفاته أوصاني بعدم قبول أي مبالغ مالية من مرضي الغسيل الكلوي القادمين إلى عيادتي للخضوع للكشف الطبى، بلإضافة أيضًا إلى أن العديد من المواطنين غير القادرين قد يشعرون بالحرج عند الذهاب إلى عيادات بعض الأطباء، وأحيانًا يمنعهم ضيق ذات اليد من العلاج.





وأضاف: «لا بد من مراعاة ظروف هؤلاء الناس الذى يحتاجون الدعم والشعور بمعاناتهم»، مؤكدًا أنه يفعل ذلك من أجل مرضاة الله وتنفيذًا لوصية والده".

وأوضح "سعد" أن مهنة الطب ليست لجمع الأموال فهى رسالة يقدمها الطبيب هدفها إغاثة المرضي وتخفيف آلامهم، موضحًا أن المريض أكثر شخص فقير ومحتاج للرحمة، لأنه أثناء مرضه تكون حالتة النفسية سيئة جدًا.