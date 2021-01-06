حياة كريمة تستعرض خطة تطوير 34 قرية بالأقصر.. صور

نظمت محافظة الأقصر لقاءًا تعريفيًا لاستعراض خطة تنفيذ اعمال التطوير في كافة قري مراكز اسنا وارمنت وعددهم 34 قرية بتابعهم و هم القري المستهدفة ضمن المشروع بواقع 27 قرية بمركز اسنا و7 قري بمركز أرمنت .





ياتى ذلك في اطار التعريف بجهود التنمية في المشروع القومي لتطوير 1000 قرية علي مستوي الجمهورية





وتم خلال اللقاء استعراض خطة المشروع لتنمية القري المستهدفة حيث عرض الدكتور ولاء جاد الكريم رئيس وحدة الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية ابرز محاور الخطة وما تم تنفيذه منها علي ارض الواقع وما هو المخطط له للقيام به مستقبلًا بهدف تنمية وتطوير القري المستهدفة بالمحافظة واحداث نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات لمواطنيها وتطوير وتجديد المرافق وتوفير حياة كريمة لاهالي وسكان هذه القري .

وعقب اللقاء تم فتح حوار مفتوح مع الأهالي الذين قدموا متطلباتهم ومقترحاتهم لتطوير قراهم واحداث تنمية مستدامة بها معربين عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الدولة في سبيل رفع مستوي معيشة المواطن والارتقاء بها .

واشاد " جاد الكريم" بجهود محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم وقيادات المحافظة لتنفيذ المشروع مؤكدا انها المحافظة الوحيدة التي كانت تقدم دراسات متكاملة مستوفية للشروط فيما يخص قطاع الصرف الصحي لسرعة انجاز العمل لتغطية المحافظة بنسبة 100 % لافتا الي انه عقب انتهاء اعمال التنمية والتطوير في القري المستهدفة من المشروع سيتغير وجه الحياة في مصر .





ولفت ياسر جاد الرب مدير ادارة التخطيط بمحافظة الأقصر الي وجود لجنة تضم كافة الجهات المعنية المشاركة في وضع خطة تنمية متكاملة لمدن اسنا وارمنت وتقييم الوضع الراهن ودراسة الاحتياجات المطلوبة للقري المستهدفة في كافة المجالات .





واكد محافظ الأقصر ان اختيار القري تم وفقًا لدراسات نسب الفقر والخدمات المتاحة ومدى توافرها على مستوى المراكز الإدارية وبعد المفاضلة بين المراكز لافتا الي ان اعمال التطوير ستشمل كافة القطاعات والمرافق كالصرف الصحي ومياه الشرب و الكهرباء والصحة والشباب و الرياضة والاسعاف والتعليم والطرق والخدمات البيطرية و المجازر وادارة المخلفات والري والخدمات الزراعية والغاز الطبيعي ومشروعات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وذلك في اطار حرص الدولة على رفع مستوى معيشة المواطن وخاصة في القري والنجوع واحداث تكامل في الخدمات ونقلة نوعية وتطوير يعود مردوده على اكبر عدد ممكن من المواطنين داخل نطاق كل مركز .



