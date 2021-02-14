وزير التعليم يكشف سبب صدور قرار بإقرار ولي أمر الطالب على عدم حضوره للمدرسة

رد الدكتو ر طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السؤال المثار بشأن لماذا صدر قرار ضرورة وجود إقرار من ولي أمر الطالب في حالة عدم حضور ابنه للمدرسة.

وقال شوقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن هذا القرار جاء لسبب قوي ولم يأتي من فراغ، مضيفا أن كل قرار نعمل عليه يأتي بعد دراسة وخطة واضحة واجتماعات.

وأضاف وزير التربية والتعليم :"عايزينة يقول لنا أن أبنه هيدرس عن بعد، وأخدنا القرار ده عشان الطلاب ممكن ينزلوا من البيت على أساس أنهم رايحين المدرسة ويذهبون للعب واللهو وأشياء أخرى".

وتابع الوزير، :"الامتحانات هتبقي بنظام احترازي على مستوى عال، والفصل هيبقي فيه 7 طلاب فقط في الأربع مرات اللي هيجي فيهم الطلاب لامتحان الشهر في المدارس".

وأكد شوقي، أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي ستكون في أخر العام، مضيفا أنه سيتم امتحان الطالب في المحتوى الدراسي للعام كامل وليس ترم واحد.

وتابع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحان يغطي المنهج كله بنسب متفاوتة ولن نذهب لأي شيء غير هذا الأمر، متابعا أن المنهج الذي سيتم امتحان الطلاب فيه لفصل الدراسي الأول والثاني مع بعضهما.



