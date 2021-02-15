من مطبخك أسرع علاج لقشرة الرأس من أول استخدام





قشر البرتقال:

يجب عمل قشر البرتقال بالطريقة التالية وتطبيقه على فروة رأسك وشعرك للتخلص من قشرة الرأس فقط خذي قشر البرتقال ثم اعصرى بعض عصير الليمون عليه وضعي كل هذا إلى مطحنة واطحنيه حتى يتحول إلى عجينة ثم ضعي المعجون على فروة رأسك واتركيه يجف لمدة 30 دقيقة وبعد الانتهاء من ذلك ، يمكنك غسله ببعض الشامبو المضاد للقشرة.



خل التفاح علاج فعال:





زيت جوز الهند وعصير الليمون: تحتاجين إلى تسخين ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند وخلطها بالتساوي مع بعض عصير الليمون وبمجرد القيام بذلك ، يمكنك تطبيق الخليط على فروة رأسك وتدليك شعرك برفق به وبعد الانتهاء من ذلك ، اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه ببعض الشامبو.



بذور الحلبة: ضعى بعض بذور الحلبة في وعاء صغير من الماء وقومى بهرسها إلى مادة تشبه المعجون وضعيها على الشعر واتركيها حتى يجف لمدة 30 دقيقة.وبعد ذلك يمكنك غسل شعرك بالشامبو والسماح لشعرك بالجفاف.

ضعي خل التفاح على شعرك المبلل ودلكي شعرك بلطف بالمزيج واتركيه ليجف لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه.تحتاجين إلى تسخين ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند وخلطها بالتساوي مع بعض عصير الليمون وبمجرد القيام بذلك ، يمكنك تطبيق الخليط على فروة رأسك وتدليك شعرك برفق به وبعد الانتهاء من ذلك ، اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه ببعض الشامبو.





اللبن الرائب:

تحتاجين إلى وضع القليل من اللبن الرائب على شعرك بما في ذلك فروة رأسك واتركه يجف لمدة ساعة أو نحو ذلك وتأكد من شطفه في غضون ساعات بالقليل من الشامبو .





علاج قشرة الشعر بالنيم:

تحتاجين إلى طحن بعض أوراق النيم حتى تتكون عجينة سميكة وبعد ذلك، تحتاجي إلى وضع هذا المعجون على فروة رأسك وشعرك وتركه يجف لمدة 10 دقائق على الأقل وبمجرد الانتهاء من ذلك ، يمكنك غسله ببعض الماء.