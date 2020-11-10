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أسباب ظهور قشرة الرأس مع تغير الفصول.. وطرق علاجها نهائيا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 12:05 ص
اسباب ظهور قشرة الرأس
اسباب ظهور قشرة الرأس مع تغير الفصول
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آية التيجي
هناك العديد من الأسباب وراء ظهور قشرة الرأس مع تغيير الفصول، وهو ما يتسبب في تساقط الشعر وهيشانه مع مرور الوقت، إن لم يتم علاجه بشكل صحيح، وفي السطور التالية سنقوم بتعريف أسباب قشرة الرأس مع تغير الفصول وطرق علاجها.

وتميل قشرة الرأس تميل إلى الظهور مع تغير الفصول، وبالأخص مع دخول فصل الخريف والشتاء، ويقول أطباء الأمراض الجلدية إن قشرة الرأس هي ببساطة عبارة عن جلد ميت، وهي واحدة من أكثر مشاكل الجلد المزمنة شيوعًا، وفقا لما نشر في موقع canyonranch .


وعلى الرغم من أن قشرة الرأس ليست خطيرة، إلا أنها من الحالات المستعصية يمكن أن تكون محرجة ومزعجة، ومن المحتمل أن تسبب قشرة الرأس القشرة والحكة، ومن أبرز أسباب ظهور قشرة الرأس مع تغير الفصول .

1- البشرة الجافة :
سواء كان ذلك بسبب تغير الفصول أو نوع بشرتك، فإن جفاف الجلد قد يزيد مع الرطوبة المنخفضة، مما يؤدي إلى ظهور قشرة الرأس.

2- الحساسية :
وقد تظهر قشرة الرأس نتيجة الحساسية تجاه الشامبو او البلسم او مثبت الشعر، مما تسبب في حدوث حكة أو جفاف الذي يعرف باسم التهاب الجلد التماسي الذي يتسبب في الإصابة بقشرة الرأس، وتراكم المزيد من خلايا الجلد الميت على الرأس.

3- اتباع نظام غذائي سيء :
ويمكن أن يؤدي نقص بعض العناصر الغذائية ، وخاصة الزنك وفيتامين ب والدهون الصحية، التي تساعد البشرة في الحفاظ على صحتها وتغذيتها إلى زيادة فرص الإصابة بقشرة الرأس.

4- البشرة الدهنية :
وتزيد فرص البشرة الدهنية المتهيجة في ظهور قشرة الرأس هي حالة التهابية تُعرف باسم التهاب الجلد الدهني، وهي عبارة عن جلد دهني أحمر مغطى بقشور بيضاء أو صفراء على فروة رأسك. يمكن أن يظهر أيضًا في مناطق أخرى، مثل : الوجه أو عظم الصدر أو الظهر أو الفخذ أو الإبط أو خلف الأذنين.

5- الشامبو :
ويمكن استخدام الشامبو بشكل مستمر ان يتسبب في جفاف فروة الرأس، وهو ما يتسبب في تراكم خلايا الجلد الميتة وفقدان الزيوت الطبيعية من فورة الرأس، مما يتسبب في ظهور قشرة الرأس .

والخبر المطمئن هو أن قشرة الرأس يمكن علاجها عن طريق تبديل الشامبو، واستخدام شامبو يتناسب مع نوع جلد فروة الرأس ونوع الشعر، وذلك حتى يساعد في تقليل الدهون وبالتالي التقليل من تراكم خلايا الجلد الميتة في فروة رأسك.

ويمكن تجربة الشامبو المخصص للقشرة ، والذي قد يحتوي على مجموعة من المكونات التي أثبتت فعاليتها في علاج فروة الرأس الجافة ، بما في ذلك: 

1- بيريثيون الزنك ، مضاد للجراثيم ومضاد للفطريات 

2- قطران الفحم ، وهو منتج ثانوي لعملية تصنيع الفحم ، والذي يبطئ من تراكم خلايا الجلد على فروة الرأس 

3- حمض الساليسيليك: يعمل على تقشير فروة الرأس والتخلص من خلايا الجلد الميتة 

4- كبريتيد السيلينيوم ، وهو يبطئ من موت خلايا الجلد وقد يقلل أيضًا من فطريات الملاسيزية 

5- كيتوكونازول ، وهو منتج مضاد للفطريات ويحد من ظهور قشرة الرأس. 

6- زيت شجرة الشاي مطهر طبيعي مضاد حيوي ومضاد للفطريات.

وعن طريقة استخدام جميع هذه المنتجات فأنت بحاجة إلى فرك فروة الرأس وتركها لمدة خمس دقائق على الأقل ؛ هذا يعطي المكونات الوقت للعمل.

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