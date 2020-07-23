فى لمح البصر.. وصفة سريعة للتخلص من قشرة الرأس

هل تعاني من قشرة الرأس ويشكل لك الكثير من الإزعاج ..إليك وصفة سريعة للتخلص من قشرة الرأس يقدمها موقع بولد سكاى الهندى ..

مكونات وصفة علاج قشرة الرأس





ملعقة من العسل



ملعقة من النيم





يحتوي العسل أيضًا على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات والأكسدة





و يمنحك الجمع بين هذين المكونين الفعالين طريقة فعالة لتهدئة فروة رأسك ، وإزالة كل الأوساخ والتخلص من قشرة الرأس.





طريقة عمل وصفة علاج قشرة الرأس





اطحن أوراق النيم مع بعض الماء لعمل معجون ناعم ثم أضيفي العسل إليه واخلطى جيدًا.



