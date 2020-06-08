الضغط النفسي .. 5 أسباب وراء ظهور الشعر الأبيض عند الرجال

يعاني الكثير من الرجال من ظهور الشعر الأبيض فجأة بالرغم من صغر سنه، لكن تلك الامر يرجع لعدة أسباب علمية، يمكن التعرف عليها خلال التقرير التالي.







وكشف موقع "بولد سكاي الهندي"، عن أسباب ظهور الشعر الأبيض في سن صغير.





1- نقص الميلانين في الجسم

تناول الوجبات السريعة والأطعمة غير الصحية التي تؤدي إلى نقص الميلانين في الجسم، وهو السبب الرئيسي لظهور الشعر الأبيض عند الرجال، لذلك نصح خبراء التغذية، بتناول بتناول الأطعمة التي تعمل على زيادة الميلانين في الجسم مثل الخضروات والسلمون.





2- نقص فيتامين د

فيتامين د يؤدي إلى ظهور الشعر الأبيض، فيجب أن تتناول السلمون والسردين والتونة وصفار البيض باستمرار لتعويض نقص فيتامين د بالجسم. عدم التعرض الشمس أو تناول أطعمة تحتوي على





اقرأ ايضًا:





3- وضع مواد كيميائية على الشعر

يتجه الكثير من الرجال إلى وضع الكريمات ومستحضرات التجميل للعناية بالشعر ولاسيما بعد الحلاقة، ولكن تلك العادة من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الشعر الأبيض





4- العوامل الخارجية

يتأثر الشعر بكل العوامل المحيطة بنا سواء عن قصد أو لا، فالتلوث من اخطر الأشياء التي يتعرض لها الإنسان فهو يسرع من ظهور علامات الشيخوخة في الشعر.





5- الضغط النفسي

الأشخاص المعرضين للتوتر والقلق طوال الوقت هم الأكثر الأشخاص لديهم شعر ابيض في مرحلة مبكرة بالعمر.



