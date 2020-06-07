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مرأة

لو بتحلق دقنك في البيت.. 5 أخطاء عليك تجنبها

الأحد 07/يونيو/2020 - 09:59 م
لو بتحلق دقنك في
لو بتحلق دقنك في البيت .. 5 أخطاء عليك تجنبها
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حياة عبد العزيز
في ظل انتشار فيروس كورونا، التزم الكثير من الرجال الجلوس في المنزل، وتخلوا عن فكرة الذهاب إلى الحلاق، وبدأ في حلاقة اللحية بالمنزل كنوع من الوقاية من الوباء.

ولكن هناك بعض الأخطاء بجب أن تبتعد عنها أثناء الحلاقة، تعرف عليها وفقا لموقع "stylesofman".

1- الحلاقة العكسية 
الحلاقة عكس اتجاه الشعر من أبرز الأخطاء التي تتسبب في إيذاء بشرة الرجال، فالطريقة الصحيحة على الحلاقة مع اتجاه نمو الشعر.

2- جفاف البشرة
يجب عند البدء في الحلاقة أن تكون البشرة مبلله بالماء، فعند استخدام الشفرة على البشرة الجافة تضر بها، وتسبب بعض الجروح.

3- نوع ماكينة الحلاقة
شفرة ماكينة الحلاقة واحدة من أهم الأشياء الهامة عند الحلاقة، فيجب اختيار نوع جيد للحفاظ على البشرة.

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4- التعطير بعد الحلاقة
يقوم بعض الرجال بتعطير البشرة بعد الانتهاء من الحلاقة، ولكن تلك العادة خاطئة، فيجب استبدال العطور بالكريمات المرطبة.

5- مرطب البشرة
يجب عند اختيار المرطب أن يكون خالي من المواد الكيماوية، للحفاظ على البشرة من التوهج.
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