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منوعات

شفرة لكل زبون.. الحلاقة في زمن كورونا بالكحول والكلور.. فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 07:41 م
صدى البلد
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أحمد قطب - صلاح مهدى
بعد أن اجتاح العالم فيروس كورونا امتنع المواطنون عن الذهاب إلي محلات الحلاقة، خوفا من الإصابة بالعدوى، ولكن بعض أصحاب محلات الحلاقة واصلوا عملهم باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

رصدت عدسة صدي البلد الإجراءات الاحترازية الذي يقوم بها الحلاقون أثناء الحلاقة لمنع نقل العدوي من خلال الالتزام باستخدام أدوات للاستخدام الواحد واستخدام الكمامات والجوانتيات وتعقيم المقصات.
 
قال عصام البحيري صاحب صالون حلاقة: بعد انتشار فيروس كورونا بدأت في استخدام الجوانتيات والكمامات واستخدام الشفرات مرة واحدة فقط بالإضافة إلى فوط الاستخدام الواحد، وتعقيم الكراسي بالكحول بعد كل زبون، وذلك بث الطمأنينة في نفوس الزبائن من انتشار هذا الفيروس.

وأضاف أنه يوجد بعض الزبائن يفضلون شراء أدوات الحلاقة الخاصة بها ويتم استخدامها أثناء الحلاقة لهم ثم يتم تنظيفها وتسليمها لهم بعد الانتهاء من الحلاقة.


وأشار إسلام البحيري إلى أن يوجد بالمحل جهاز لتعقيم الأدوات مثل المشط والمقص بالإضافة إلي استخدام المطهرات والكحول في التعقيم، موضحا أن الإقبال قبل العيد علي الحلاقة ضعيف هذا العام بسبب انتشار الفيروس وخوف الزبائن من انتقال العدوي.
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