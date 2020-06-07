فى زمن كورونا .. اتبع هذه النصائح داخل صالونات الحلاقة

بعد تفشى فيروس كورونا وإمكانية نقل العدوى بطرق مختلفة، تزداد مخاوف الكثيرين من الرجال من الذهاب إلى صالونات الحلاقة خوفا من انتقال العدوى.







ووفقا لموقع بولد سكاى الهندى يمكن أن تكون صالونات التجميل مركز لنقل العدوى بسبب اقتراب الحلاق من الزبائن بدرجة كبيرة وعدم القيام بالتعقيم الكافى.





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ترك مسافة





ولفت تقرير نشره الموقع بضرورة ترك مسافة لا تقل عن متر واحد بين الحلاق والزبون تجنبا لمنع انتشار العدوى ب فيروس كورونا





شفرة لكل زبون



وتعد من ضمن سلامة التى يجب إتباعها فى صالونات التجميل هى استخدام الشفرات مرة واحدة فقط .







التعقيم الجيد



يجب فى الوقت نفسه إتباع صالونات التجميل التعقيم الجيد للأدوات بواسطة الكحول والتأكد من مسح الأسطح بين كل عميل كما يجب ارتداء الأقنعة وتغيير الفوط التى يتم استخدامها بين عميل وآخر وغيرها من معدات الحماية الشخصية مثل القفازات وتعقيم الكراسي بالكحول بعد كل زبون.

نظافة الأيدى



على الجانب الآخر يجب مطالبة العملاء بغسل أيديهم أو استخدام معقم اليدين عند دخول الصالون لحماية أنفسهم أيضا.

