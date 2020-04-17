دبي تحذر المواطنين من خدمات الحلاقة والتجميل في المنازل

دعت بلدية دبي جميع المواطنين والمقيمين لعدم استقبال مقدمي خدمات الحلاقة والتجميل في المنازل حيث قالت "تذكروا أن إغلاق الصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية مؤقتًا كان حرصًا على صحتكم وسلامة المجتمع".





وناشدت بلدية دبي الجميع بضرورة الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق Dubai 24/7 أو الاتصال على 800900









وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، قد أعلنت الخميس، الكشف عن 460 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 61 حالة، ليصل مجموع المتعافين في الدولة إلى 1,095.





وذكرت وكالة "وام"، أنه تم إجراء 25 ألف فحص كورونا على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا.



