بـ 5 جنيهات تخلصى من الشعر الأبيض بدون صبغة

ظهور الشيب المبكر يزعج الكثير من النساء فهل تريدين حل تلك المشكلة يمكنك تجربة الوصفة التالية فهي الأسرع للتخلص من الشيب المبكر الذي يظهر نتيجة نقص مادة الميلانين فى عمر مبكر إليك وصفة مجربه يقدمها موقع "برايت سايد".



مكونات الوصفة:



ربع كوب من زيت القرنفل.

نصف كوب من زيت السمسم.

نصف كوب زيت خردل.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

كوب كريم مرطّب.



تفاصيل الإعداد والتطبيق:

فى وعاء تخلط المكونات حتى تتجانس يوزع الخليط على الشعر كاملًا من الجذور إلى الأطراف. يترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ٣ ساعات ويتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو ويمكن تكرار الوصفة 3 مرات أسبوعيا وستدهشين بالنتيجة.