ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ 5 جنيهات تخلصى من الشعر الأبيض بدون صبغة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 02:16 ص
شعر ابيض
شعر ابيض
Advertisements
لمياء الياسين
ظهور الشيب المبكر يزعج الكثير من النساء فهل تريدين حل تلك المشكلة يمكنك تجربة الوصفة التالية فهي الأسرع للتخلص من الشيب المبكر الذي يظهر نتيجة نقص مادة الميلانين فى عمر مبكر إليك وصفة مجربه يقدمها موقع "برايت سايد".

مكونات الوصفة:

ربع كوب من زيت القرنفل.
نصف كوب من زيت السمسم.
نصف كوب زيت خردل.
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
كوب كريم مرطّب.

تفاصيل الإعداد والتطبيق:
فى وعاء تخلط المكونات حتى تتجانس يوزع الخليط على الشعر كاملًا من الجذور إلى الأطراف. يترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ٣ ساعات ويتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو ويمكن تكرار الوصفة 3 مرات أسبوعيا وستدهشين بالنتيجة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسرع طريقة لـ تطويل الشعر

بـ ١٠ جنيهات فقط.. اجعلى شعرك يطول بجنون

بـ 2 جنيه .. احصلي على شعر ناعم وبشرة صافية بـ مكون واحد

بـ مكونات من داخل المنزل.. تخلصى من القشرة بوصفة مجربة من أول مرة

ب5 جنيهات.. وصفات مجربة للتخلص من فراغات الشعر

ترشيحاتنا

محمد صلاح يعود بقوة للتدريبات | شاهد

صابرين تخلع الحجاب.. ردود أفعال واسعة من رواد السوشيال ميديا .. شاهد

بعد رحلتها للمالديف | ياسمين صبري تستعرض أنوثتها بفستان مخملي في دبي .. صور

بـ ملابس كاجوال.. لقاء سويدان تتألق بإطلالة جديدة

احمي نفسك من أمراض القلب بـ 5 حيل مجربة

علاء عبد العال يعترض على تولي حسام حسن تدريب منتخب مصر ويتحفظ على البدرى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | سيارة رولز رويس 103EX الاختبارية بعد عودتها لموطنها الأصلي

ملابس شتوية.. زوجة تامر حسني تبهر متابعيها بإطلالة من إيطاليا.. شاهد

بعد رحلتها للمالديف | ياسمين صبري تستعرض أنوثتها بفستان مخملي في دبي .. صور