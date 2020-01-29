إجهاد وخلايا جذعية.. اكتشاف سر تغيير الشعر الأسود إلى الأبيض

فجأة وبدون إنذار تغزو خصلات الشعر الأبيض الرأس بعد التعرض للضغط أو مواقف مليئة بالرعب أو التوتر، هكذا قيل لنا على مر السنوات الماضية دون معرفة العلاقة التي تربط الضغط وتحويل الشعر الأسود للأبيض، ولكن العلماء توصلوا مؤخرًا لمعرفة السبب فيما يحدث للشعر.





يقول العلماء إنهم اكتشفوا السبب الذي يجعل الشعر الأسود يتحول للون الأبيض، وقد توصلوا إلى النتائج من خلال التجارب التي أجريت على الفئران، تتلف الخلايا الجذعية التي تتحكم في لون البشرة والشعر بعد إجهاد شديد، بحسب ما نشر موقع "سي إن إن" الأمريكي.





حيث تحولت الفئران ذات الفراء الأسود واللون الداكن الى اللون الأبيض تماما في غضون أسابيع، وعلى الرغم من أن الأمر يرجع في الغالب إلى عملية الشيخوخة الطبيعية والجينات ، إلا أن الإجهاد يمكن أن يلعب دورًا أيضًا.





كما يعتقد الباحثون وراء الدراسة ، التي نشرت في مجلة Nature ، من جامعتي ساو باولو وهارفارد ، أن الآثار مرتبطة بالخلايا الجذعية الصبغية ، والتي تنتج الميلانين وتكون مسؤولة عن لون الشعر والبشرة.





ويقول باحث من جامعة هارفارد: "نعرف الآن بالتأكيد أن الإجهاد مسؤول عن هذا التغيير المحدد لبشرتك وشعرك ، وكيف يعمل"



