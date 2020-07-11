أسهل وصفة لعلاج قشرة الرأس

يعانى عدد كبير من النساء والرجال من تكون القشرة فى فروة الرأس مما يجعل الشعر أضعف وأقل جاذبية فضلا عن الشعور المتزايد بالرغبة فى الحك.





توجد العديد من الحلول والوصفات الطبيعية التى تساعد فى علاج قشرة الرأس ولكن بعضها قد يحتاج الى خطوات عديدة أو وقت كبير مما يجعل البعض يتكاسل عن تنفيذها.

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ذكر موقع " Verywellhealth" أنه يجد بعض الناس أن رش القليل من خل التفاح ومحلول الماء على فروة الرأس يكافح الروائح المستمرة والحكة والتهيج.





يغير حمض الخل من درجة حموضة فروة الرأس مما يجعل من الصعب ترسب الدهون والقشرة عليها .





ويساعد خل التفاح فى تقوية الشعر الباهت ولكن يجب تخفيف خل التفاح بالماء عند استخدامه حتى لايحدث احمرار بالجلد او حرقان بالعين.



