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مرأة

يحمي من الصدفية ويعالج القشرة.. مكون لن تتوقعيه يساعد على كثافة الشعر بشكل مذهل

الخميس 13/فبراير/2020 - 01:13 م
فوائد العسل
فوائد العسل
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نهى هجرس
يحتوي العسل على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تغذي الجسم وتفيدة، ولكنه يضيف العيد من المميزات إلى السيدات في المساعدة على كثافة الشعر بشكل كبير. 

ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أهم فوائد تناول العسل للشعر: 

 
1- يحتوي على مضادات الأكسدة طبيعية، مما يجعل فروة الرأس صحية ويحفز نمو الشعر.
2- يحسن أيضا صحة بصيلات الشعر التي هي المسؤولة في تطويل الشعر. 
3- الاستخدام السليم يساعد في إعادة الحياة لبصيلات الشعر النائمة لتعزيز نمو الشعر.
4- مرطب ممتاز، فإنه يميل إلى منع فقدان الرطوبة من فروة رأسك.
5- يحتوي على مستويات عالية من السكر مما يساعد على الاحتفاظ بالرطوبة، مما يساهم في منع تساقط الشعر ويقوي بصيلات.
6- العسل يحتوي أيضا على الصفات المضادة للبكتيريا ومطهر للغاية، مما يمنع العدوى أو مرض الصدفية ويساهم في الحفاظ على فروة الرأس نظيفة وخالية من البكتيريا.

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7- يساعد في علاج القشرة والحكة في فروة رأسك.
8- إذا كان شعرك جافا أو التعرض المباشر لأشعة الشمس تسببت في تلف الشعر، يمكن اعادة لمعان وتألق الشعر باستخدام العسل.
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