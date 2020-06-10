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مرأة

علاج قشرة الشعر للرجال.. 3 طرق سريعة المفعول

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:57 ص
علاج قشرة الشعر عند
علاج قشرة الشعر عند الرجال
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رشا عوني
علاج قشرة الشعر عند الرجال من التفاصيل التي تشغل بالهم بشكل كبير، خاصة أن القشرة قد تظل عالقة بالملابس مما يضعهم في موقف محرج، ويحتاج الرجال الذين يعانون من قشرة الرأس للعناية جيدا بالشعر بشكل يومي، واستخدام المنتجات المخصصة للقضاء على القشرة .
 
ويمكن علاج قشرة الشعر عند الرجال بطرق طبيعية في المنزل لها مفعول هائل وسريع في القضاء على قشرة الرأس، وهي أيضًا تصلح للنساء، وكلها بسيطة ومتوفرة في المنزل لتنظيف فروة الرأس والقضاء على القشرة في وقت قصير .

قدم موقع glowpink طرق طبيعية لـ علاج قشرة الشعر عند الرجال وهي : 

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1- علاج قشرة الشعر بخل التفاح 

قم بوضع نصف كوب من خل التفاح مع لتر ماء، ويتم شطف الشعر بهذا المحلول بشكل يومي لمدة أسبوع .

2- علاج قشرة الشعر بالليمون

أضف عصير الليمون إلى لتر ماء ، ويتم غسل الشعر به، فهو يعمل على قتل البكتيريا المسببة للقشرة .

3- علاج قشرة الشعر بزيت شجرة الشاي

يعتبر زيت شجرة الشاي من أهم الزيوت التي لها مفعول كبيرة في علاج قشرة الشعر عند الرجال، فيتم خلط قطرات من زيت شجرة الشاي مع زيت الزيتون وتدليك فروة الرأس به . 
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