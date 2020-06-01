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مرأة

بجوز الهند والليمون.. وصفة للتخلص من قشرة الشعر

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:49 ص
قشرة الشعر
قشرة الشعر
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هاجر هانئ
قشرة الشعر من أكثر المشاكل الجلدية الشائعة بين الكثير من الأشخاص وبالأخص الفتيات، فتعانى الكثير من من قشرة الشعر نتيجة عدم الاهتمام والعناية بالشعر بشكل صحيح وممارسة بعض العادات الخاطئة التى تؤدى إلى ظهورها.

قدم الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، وصفة طبيعية وسهلة تساعدك فى التخلص من مشكلة قشرة الشعر.

 مكونات وصفة علاج قشرة الشعر:
4 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند
 ملعقة ونصف كبيرة من عصير الليمون

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طريقة استخدام وصفة علاج قشرة الشعر:
قومى بخلط زيت جوز الهند مع نصف كميته من عصير الليمون
فرك وتدليك الخليط على فروة الرأس
 تغطية الرأس وتركه لمدة 20 دقيقة 
غسل الشعر بشامبو  
ويفضل تكرار هذه الطريقة من 2 إلى 3 مرات فى الأسبوع
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