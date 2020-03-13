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مرأة

حل نهائي .. علاج قشرة الشعر بالبيكنج بودر

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:17 ص
بيكنج بودر
بيكنج بودر
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ريهام قدري
تعاني الكثير من الفتيات من الإصابة بقشرة الشعر التي تسبب الحكة والإحراج بسبب تطاير القشر على الشعر وتساقطه على الملابس الداكنة وقدمت خبيرة التجميل سلمى علام طريقة فعالة للتخلص من القشرة من خلال البينكج بودر.


الطريقة الأولى 
 العلاج بزيت الزيتون والبيكينج صودا:
يمكن استعمال زيت الزيتون لإزالة القشرة من الشعر حيث يتم وضع زيت الزيتون على فروة الرأس ويمشط الشعرويعتبر زيت الزيتون ملطف وملين للبشرة الجافة، مع إمكانيّة استعمال البيكينج صودا على فروة الرأس، وتُفرك جيدًا للتخلص من القشرة.


الطريقة الثانية 
 علاج قشرة الشعر بواسطة البكينج صودا (صودا الخبز ):
حيث يتم القيام بغسل الشعر بالماء فقط ثم يؤخذ القليل من البكنج صودا وتفرك بها فروة الرأس ثم تغسل الشعر جيدًا.
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