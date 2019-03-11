انتبه .. قشرة الرأس قد ترتبط بمرض خطير

كشفت دراسة جديدة عن خطر قد يصاب به الإنسان حال ظهور قشرة الرأس لديه.



وبحسب روسيا اليوم ، فهناك فطر مرتبط بقشرة الرأس، يمكن أن يكون عاملا حاسما في الإصابة بمرض "كرون" المعوي المزمن.



واكتشف الباحثون أن الفطريات، التي توجد عادة في بصيلات الشعر البشري، تكمن أيضا في الأمعاء الغليظة.



وترتبط الفطريات الملاسيزية الموجودة في البشرة الدهنية وفروة الرأس، بحالات جلدية، بما في ذلك قشرة فروة الرأس.



ولا تعد هذه الفطريات ضارة بالنسبة لمعظمنا، ولكن يبدو أنها لدى بعض الناس، ممن يمتلكون تركيبة جينية معينة، تزيد من سوء الاضطرابات المعوية، مثل مرض التهاب الأمعاء (IBD).



وقال الدكتور، ديفيد أندرهيل، أحد معدي الدراسة في مستشفى "Cedars-Sinai" بلوس أنجلوس: "فوجئنا بأن هذه الفطريات كانت أكثر شيوعا على سطوح الأنسجة المعوية لدى مرضى (داء كرون)، أكثر من الأفراد الأصحاء. وعلاوة على ذلك، ارتبط وجود الملاسيزيا بتغير شائع في جين معروف بأنه مهم للمناعة ضد الفطريات".



ويتميز مرض "IBD" بالتغيرات في الاستجابة المناعية للميكروبيوم المعوي.



وفي حين أن معظم الدراسات حول الميكروبيوم تركز على البكتيريا، فإن فريق الدكتور أندرهيل، يبحث في وجود الفطريات ودورها المحتمل في الإصابة بمرض الأمعاء.



وقال الدكتور جوزيه ليمون، وهو أحد أعضاء فريق البحث في الدراسة، إن التغييرات في الفطريات المعوية، مثل "M. restricta"، يمكن أن تكون عاملا في تفاقم الأعراض، التي تساهم في الإصابة بالأمراض لدى بعض مرضى "داء كرون".



وأظهرت النتائج المنشورة في مجلة "Cell Host and Microbe"، أن "M. restricta" كانت مرتفعة لدى مرضى "كرون" الحاملين للتنوع الوراثي المعروف باسم "IBD CARD9".