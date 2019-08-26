وصفات بجنيهين.. اقضِ على قشرة الرأس للأبد

هل تعانى من قشرة الرأس وأعراضها المزعجة مثل الاصابة بحكة الرأس يمكنك التخلص منها بمجموعة وصفات لن تكلفك جنيهان لها مفعول السحر فى التخلص من قشرة الرأس للأبد إليك بعض العلاجات الرائعة لقشرة الرأس التي يمكنك صنعها من الليمون ، قدمها موقع "inminutes".



1- الليمون له خصائص مضادة للفطريات تساعد في علاج قشرة الرأس كما أن الليمون له العديد من الخصائص المضادة لقشرة الرأس ومنح شعرك الرطوبة



2- بدلًا من الكريمات والزيوت المعتادة التي تستخدمها لترطيب الشعر بعد غسله أضيفى بعض عصير الليمون إلى بعض الزيوت الطبيعية (الزيتون أو جوز الهند) ورطبى شعرك وفروة الرأس.



3- اصنعي بخاخ منعش للشعر من الليمون والماء. املأ زجاجة رذاذ بالماء الذي تضيف إليه بضع قطرات من عصير الليمون وماء الورد . استخدمه لرش شعرك وفروة رأسك من وقت لآخر.



4- يمكنك عمل قناع من مزيج اللبن و الليمون وتوزيعه على شعرك وقومى بتدليك فروة رأسك به. سيجعل شعرك ناعمًا ولامعًا وسيخلص فروة رأسك من القشرة.



5 - ضعي أكياس الشاي السوداء في الماء هي إحدى الطرق للتخلص من القشرة ويمكنك إضافة ملعقة كبيرة من عصير الليمون فى كوب من الماء وغسل شعرك بالمزيج وتركه لمدة نصف ساعة ثم شطفه بالماء.