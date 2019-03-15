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مرأة

حل جديد لعلاج قشرة الرأس بمكونات منزلية

الجمعة 15/مارس/2019 - 07:32 م
حل جديد لعلاج قشرة
حل جديد لعلاج قشرة الرأس بمكونات منزلية
اسماء محمد
اعتدنا على أن وصفات علاج قشرة الشعر دائما تحتوى على أحد أنواع الخل أو الليمون وهى بالفعل فعالة فى القضاء على القشرة إلا أن البعض يتخوف منها بسبب ارتفاع نسبة الحموضة بها التى قد تحدث هيجان فى البشرة.

ونعرض لكم اليوم طريقة تحضير وعمل ماسك طبيعى قادر على علاج القشرة من الرأس دون استخدام الخل أو الليمون وفقا لما عرضه موقع "bold sky".

يساعد زيت شجرة الشاي في فصل بصيلات الشعر ويغذي جذور شعرك، مما يجعلها أقوى. كما أنه يساعد على علاج قشرة الرأس.

مكونات وصفة علاج القشرة:
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 ملعقة كبيرة زيت شجرة الشاي
½ كوب صابون قشتالة
¾ كوب ماء

طريقة عمل وصفة علاج القشرة:
أضف بعض الماء واتركه يغلي.
بعد بضع دقائق، أضف صابون قشتالة إليه واخلطه جيدًا.
بعد ذلك، أضف بعض زيت جوز الهند وزيت الزيتون واخلطه مرة أخرى.
أطفئ النار واترك محتويات المقلاة حتى تبرد. قم بتحريكه ونقله إلى زجاجة ضغط لاستخدامه في المستقبل.

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