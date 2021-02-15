ضبط عنصر إجرامى بنصف كيلو استروكس وهيروين بالقناطر الخيرية

تمكن ضباط مباحث مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية من ضبط عنصر اجرامى بحوزته نصف كيلو استروكس وهيروين تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.





وكانت المعلومات السرية قد وردت للعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية بتردد عاطل من ذوي المعلومات الجنائية على مدينة القناطر الخيرية وقيامه بالإتجار بالمخدرات وتوزيعها على المتعاطين.





فكلف المقدم محمود علام رئيس مباحث المركز بسرعة القبض على المتهم وبإعداد مجموعة من الأكمنة السرية تمكن ضباط مباحث مركز القناطر من القبض علي المتهم ويدعي "ي ع ا " 24 سنة عاطل ومقيم أشمون منوفيه.





وضبط بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن 400 جرام وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 120 جراما ومبلغ مالي 160 جنيها وهاتف محمول.