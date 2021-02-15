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حوادث

بالأسماء .. حركة تنقلات لمديري إدارات مرور القليوبية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:14 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أصدر العميد أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية حركة تنقلات لمديري إدارات المرور بمدن ومراكز المحافظة.


وتضمنت الحركة نقل المقدم صلاح حافظ رئيسا لقسم مرور بنها والرواد روبير رضا رئيسا لوحدة مرور الخانكة ومحمد هشام رئيس وحدة التراخيص ببنها ومحمد السيسي رئيسا لوحدة مرور قليوب.

كما تضمنت الحركة نقل النقباء أمين أبو زيد رئيسا لوحدة مرور طوخ وأحمد عبد الباقي لوحدة التراخيص بشبرا الخيمة وهاني حمدي رئيس وحدة مرور القناطر الخيرية ومحمد محروس رئيسا لوحدة مرور شبين القناطر وربيع صلاح رئيسا لوحدة الفحص الفني بعرب العليقات "النقل" وأحمد علي عبد الرحمن وحدة الفحص الفني ببنها وأحمد ياسر لوحدة تراخيص القيادة والفحص الفني بشبرا الخيمة.

وتضمنت الحركة أيضا الإبقاء وتجديد الثقة للمقدمون محمد سعد رئيس أقسام التراخيص بإدارة مرور القليوبية وسعيد عبد الحليم لوحدة تراخيص عرب العليقات ومحمد النوتي رئيس قسم مرور شبرا الخيمة والرائد صالح أبو غزالة رئيس قسم مرور العبور.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تمكنت من ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة فى حملة أمنية بالخصوص وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، كما أمرت بتحريز المضبوطات وإرسال عينة منها للمعمل الجنائي لتحليلها لبيان عما إذا كانت تحتوي على جوهر المخدر من عدمه.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا بورود معلومات بقيام مجموعة من العاطلين بالإتجار في المواد المخدرة والبرشام، وتوزيعه على المتعاطين في وضح النهار بالخصوص فكلف اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية بسرعة كشف هوية المتهمين والقبض عليهم.
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