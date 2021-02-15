ضبط مصنع لإنتاج البلاستيك من النفايات الخطرة بالقليوبية

نجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات مدير الإدارة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية فى ضبط عامل لقيامه بإدارة مصنع دون ترخيص واستخدام كسارة بلاستيك لإنتاج المنتجات البلاستيكية من النفايات الخطرة بدائرة مركز طوخ وأُخطرت النيابة التى تولت التحقيق وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث.





وكانت معلومات سرية وردت لمدير إدارة البحث بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقيام المتهم بتصنيع المنتجات البلاستيكية باستخدام النفايات الطبية الخطرة وتبين للعميد محمد المحاريق رئيس مباحث البيئة والمسطحات المائية بالقليوبية صحة المعلومات الواردة.





وبتقنين الإجراءات، والتنسيق مع إدارة النفايات الخطرة بمديرية الصحة بالمحافظة، ومجلس مدينة طوخ قامت قوة أمنية بمداهمة المصنع وتم ضبط المتهم ويدعى محمود ع" 34 سنة عامل.





وتم ضبط كميات كبيرة من النفايات الخطرة بلغ وزنها حوالى 25 طنا بينها عبوات المحاليل الطبية المستخدمة للمرضى بالمستشفيات وهو ما يشكل خطورة على صحة المواطنين الذين يقومون بشراء المنتجات البلاستيكية المستخرجة من هذه النفايات الخطرة المهربة من المستشفيات والمراكز الطبية، حيث إن المتبع هو التخلص منها بطرق صحية وآمنة تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.