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محافظات

الشريف: حلول قانونية مناسبة حفاظا على أتيليه الإسكندرية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:38 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
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أحمد بسيوني
استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، مثقفي الإسكندرية وذلك للاستماع إلى مطالبهم بشأن أزمة "آتيليه الإسكندرية " التي أثيرت في الآونة الأخيرة بعد صدور الحكم القضاء بإخلاء الاتيليه. 


وأشار المحافظ إلى أن المحافظة هي بيت لكل السكندريين، وأي مشكلة تؤرق الشارع السكندري هي ضمن أولوياتنا. 


حضر اللقاء الدكتور محمد رفيق خليل رئيس مجلس إدارة أتيليه الإسكندرية، ولفيف من أعضاء مثقفي الإسكندرية.

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وأكد المحافظ على احترام أحكام القضاء المصري العادل، وهو ما يحتم ضرورة السعي إلى وضع حلول قانونية مناسبة لجميع الأطراف بما يضمن الحفاظ علي "آتيلية الإسكندرية" نظرا لأهميته التراثية والثقافية والعلمية لدي مثقفي الإسكندرية، ومراعاة عدم المساس بحقوق المالكين.  

ووعد المحافظ مثقفي الإسكندرية برفع جميع مطالب مثقفي الإسكندرية والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالاتيلية من وزراة الثقافة ووزارة الأثار ووزارة التضامن الاجتماعي لحل تلك الأزمة. 
الشريف: حلول قانونية مناسبة حفاظا على أتيليه الإسكندرية
الشريف: حلول قانونية مناسبة حفاظا على أتيليه الإسكندرية
الشريف: حلول قانونية مناسبة حفاظا على أتيليه الإسكندرية
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