تعليم الإسكندرية: اعتماد 287 مدرسة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية عن اعتماد 39 مدرسة جديدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، المتقدمة خلال العام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠، ليصل بذلك إجمالي المدارس الحاصلة على شهادة الاعتماد ٢٨٧ مدرسة بالإسكندرية.





وأكد الدكتور محمد سعد محمد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن التحدي الأكبر للمدارس التي حصلت على الاعتماد هو ضبط ضمان الجودة، موضحًا أهمية إتاحة التعليم مع الحفاظ على جودته والهدف من الجودة ليس الحصول على شهادة الاعتماد وأنما ضبط ضمان الجودة والاستمرارية.





وكرم سعد العاملين بإدارة قياس الجودة واللامركزية بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بقيادة الدكتورة نجلاء على سليم مدير إدارة قياس الجودة واللامركزية بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

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وهنأ الدكتور محمد سعد مدير المديرية إدارة قياس الجودة واللامركزية بالمديرية حصول تسع وثلاثون مدرسة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، المتقدمة خلال العام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠.





وأشار سعد إلى أهمية العمل على بناء القدرات والعمل على تحقيق جودة التعليم بما يتوافق مع المعايير العالمية وتحقيق جودة التعليم وفق رؤية مصر2020/2030 والتي تهدف إلى تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع المعايير العالمية، وتحسين جودة أداء المؤسسات التعليمية لنصعد بتصنيف مصر في التصنيفات العالمية في مجال التعليم.





وأعرب "سعد" عن أمنيته أن تتقدم المزيد من المدارس بتعليم الإسكندرية للاعتماد من الهيئة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٠، في ضوء تحديث إجراءات الاعتماد في ظل التعليم المدمج وإجراءات وآليات الاعتماد التي تجمع بين الزيارة الفعلية والزيارات الافتراضية.