مواصفات إنفينيتي INFINITI QX80 2021 .. صور

تعتمد انفينيتي INFINITI QX80 2021 على محرك V8 سعة 5600 سي سي بقوة 400 حصان وعزم دوران 560 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات، ونظام دفع رُباعي لجميع الأوضاع من انفينيتي مع إعدادات الدفع الرُباعي العالي والدفع الرُباعي المنخفض.









تتسع مقصورة انفينيتي INFINITI QX80 2021 لثمانية ركاب و تتوفر بنظام الملاحة من إنفينيتي بالقرص الصلب مع شاشة WVGA الملونة قياس 8 بوصة تعمل باللمس وخاصية الأوامر الصوتية و نظام بوز بريميوم الصوتي مع 13 مكبرًا للصوت و نظام التحكم المتكيف بالمناخ لمنطقة ثلاثية مع تدوير الهواء تلقائيًا .









انفينيتي INFINITI QX80 2021 معززة بنظام التحكم الهيدروليكي بحركة الجسم مع موازن خلفي، وتعليق خلفي تلقائي ذاتي الاستواء وعجلة القيادة متعددة الوظائف بالجلد والخشب و مقاعد جلدية ومساند الرأس و المقاعد الأمامية بخاصية دعم الفقرة القطنية بحركتين، قابلة للتعديل كهربائيًا .



تصميم المقصورةتأتي انفينيتي INFINITI QX80 2021 بنظام الوسائد الهوائية المتقدمة مع 6 وسائد هوائية (أمامية للسائق والراكب، وسائد لحماية جانب الحوض-الصدر للسائق ووسائد ستارية تعمل من الأمام إلى الخلف) و آلية المساعدة بتثبيت إيقاف المركبة على المرتفعات و تقنية تعزيز المكابح (BA) وخاصية تثبيت السرعة مع جهاز التحكم التلقائي بالسرعة (ASCD) ونظام كشف الأجسام المتحركة (MOD).