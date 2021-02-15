بغرض السرقة.. تفاصيل العثور على جثمان زوجين داخل منزلهما بالإسماعيلية

كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الإسماعيلية ، تفاصيل العثور علي جثة زوجين داخل منزلهما بقرية سرابيوم بمحافظة الإسماعيلية. أمنيةأمن





وقالت المصادر إن الزوج وكيل مديرية الزراعة سابقا، وكبير عائلة ال عامر بقرية سرابيوم، و أن الجريمة وقعت خلال توجهه لأداء صلاة فجر اليوم الاثنين.





أشارت المصادر إلى أن المجني عليه ويدعي محمد عامر، اعتاد علي أداء صلاة الفجر بالمسجد علي مدار السنوات السابقة، لافتة إلى أن واقعة قتله حدثت قبل أذان الفجر، حيث استيقظ وتوضأ للذهاب إلى المسجد، كما اعتاد يوميا إلا أنه تفاجأ بأحد الأشخاص يحاول سرقة المنزل، وباغته أحد الأشخاص بضربه بآلة حادة علي الرأس ثم سدد له عدة طعنات متتالية في البطن تسببت في وفاته.





وبحسب المعاينة المبدئية فإن الجاني صعد إلى المنزل ونفس جريمة أخري بقتل زوجة المجني عليه سيدة في السبعينيات من العمر وسدد لها عدة طعنات متتالية في البطن أيضا تسببت في وفاتها في الحل.





وقال بعض جيران المجني عليهما إن الشرطة تعاين حاليًا الكاميرات الموجودة بمحيط المنزل بشارع 2 بمنطقة سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد كما تستمع لأقوال بعض جيران المجني عليهما وفحص علاقاتهم والمترددين عليهما.





واكتشف أحد الجيران الواقعة ظهر اليوم الاثنين خلال توجهه لهم بالمنزل وأبلغ الشرطة علي الفور وقالت مصادر أمنية إنه جري نقل جثتي مسن وزوجته إلي مشرحة مستشفى القصاصين المركزي لمعرفة سبب الوفاة.





وأضافت المصادر أن معاينة رجال المباحث ومناظرتها الجثامين أكدت وجود شبهة جنائية في الواقعة، فيما تكثف المباحث الجنائية من تحرياتها لمعرفة سبب الوفاة.





وكشفت المصادر عن أن الزوج ويدعى محمد عامر 65 وكيل مديرية الزراعة بالإسماعيلية سابقا وزوجته ع.م.ع 73 سنة ربة منزل عثر عليهما مقتولين داخل منزلهما بقرية سرابيوم بمدينة فايد.





وقالت المصادر إن الزوج مصاب بطعنات بالبطن وجرح بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم والزوجة مصابة بطعنات بالبطن وجرح بالرأس.





وبحسب جيران المجني عليهما فإنهما يعيشان بمفردهما داخل المنزل منذ وفاة نجلهما منذ سنتين تقريبا.





وانتقل فريق من رجال البحث الجنائي برئاسة اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث الإسماعيلية والمقدم محمد الفرماوي رئيس مباحث فايد انتقل لمكان الواقعة.





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