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فاروق الباز يكشف أهمية اكتشاف كوكب المريخ بالنسبة للأرض

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:16 م
فاروق الباز
فاروق الباز
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عادل نصار
كشف الدكتور فاروق الباز، عضو الهيئة المستشارين بهيئة الفضاء الإماراتية، أهمية اكتشاف كوكب المريخ والمعروف بالكوكب الأحمر.

وأضاف الباز، في حوار عبر زووم، مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء dmc، المذاع عبر شاشة dmc، مساء اليوم الاثنين، أن كوكب المريخ قريب من كوكب الأرض ولذلك نذهب هل كان عليها ماء أو ثلج.

تابع الدكتور فاروق الباز، عضو الهيئة المستشارين بهيئة الفضاء الإماراتية، أنه ذهب العالم لاكتشاف كوكب المريخ لكي نعرف ما خلقه المولى عز وجل من حولنا في الفضاء الخارجي.

كشف الدكتور فاروق الباز، عضو الهيئة المستشارين بهيئة الفضاء الإماراتية، عن أن هناك اتفاق عالمية في الأمم المتحدة أن كل المعلومات التي تأتي من الفضاء لابد أن تعرض على الجميع ولا تستطيع أن تقوم أي دولة بإخفاء أي معلومة تصل لها من الفضاء.

وأضاف الباز ، أن عمليا كل دولة تكتشف شيئا عن الفضاء لابد أن تبلغ بها العالم أجمع.

وأكمل الدكتور فاروق الباز، عضو الهيئة المستشارين بهيئة الفضاء الإماراتية، أن بدأ عملية تكوين المسبار منذ 4 سنوات بعد أن تم اتخاذ القرار من قبل الدولة الإماراتية 

وأضاف الباز، أن مسبار الأمل الإماراتي يرسل أول صورة من كوكوب المريخ، مضيفا أن المسبار يعمل بتكنولوجيا معقدة ومتطورة جدا.

وتابع عضو الهيئة المستشارين بهيئة الفضاء الإماراتية، أنه مسبار الأمل أول مهمة عربية لكشف مستقبل الأرض، مستدركا الكوكب الأحمر في غاية الأهمية لذلك نذهب لاكتشاف تفاصيله.

وتابع الدكتور فاروق الباز، عضو الهيئة المستشارين بهيئة الفضاء الإماراتية، أن تم تجميع بعض مكونات الداخلية لمسبار الأمل الإماراتي في الولايات المتحدة الأمريكية.

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