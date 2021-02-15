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عرضا رضيعهما للبيع بـ 50 ألفا.. مدير نجدة الطفل يكشف تفاصيل الواقعة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:40 م
رضيع
رضيع
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عادل نصار
كشف صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، تفاصيل عرض زوجين رضيعهما للبيع بخمسين ألف جنيه في شبرا الخيمة.


وقال عثمان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء dmc، المذاع عبر شاشة dmc، مساء اليوم الاثنين، إن وزارة الداخلية تحركت فورا وتم القبض على الأب والأم، مضيفا أنها اكتشفت أن الأب يعمل كهربائيا وعليه ديون.


وتابع أن الأبوين قررا هذا الأمر من أجل الفقر الذي يعيشان فيه، مشيرا إلى أن العقوبة تصل للحبس المؤبد وغرامة من الممكن أن تصل لـ 500 ألف جنيه.


وقررت نيابة قسم أول شبرا الخيمة، اليوم الإثنين، حبس ربة منزل وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات، لعرضهما طفلتهما الرضيعة، عمرها 6 أشهر، للبيع مقابل 50 ألف جنيه، وقررت النيابة تسليم الطفل لأحد أفراد عائلة الأم لرعايته.


وطلبت النيابة، إجراء تحليل "dna" على الطفلة، للتأكد من نسبها للمتهمة وزوجها وبيان ما إذا كانت ابنتهما من عدمه.


بداية الواقعة كانت عندما تلقى المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، معلومات تفيد باتفاق أم مع شخص على بيع طفل بعلم زوجها.


جرى عرض المعلومات على اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، وتبين من تحريات العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، أن المتهمة وزوجها اتفقا مع أحد الأشخاص على بيع طفلتهما الرضيعة مقابل 50 ألف جنيه، واتفقا معه على التقابل بمحطة مترو شبرا الخيمة.


جرى القبض عليهما واعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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