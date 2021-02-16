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توك شو

400 جنيه لليوم.. كومبارس يكشفون أجرهم ومشاكل عملهم

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:30 ص
ايمان الحصري
ايمان الحصري
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عادل نصار
عرضت الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء dmc، المذاع عبر شاشة dmc، مساء الاثنين، فقرة عن مهنة الكومبارس في الأعمال الفنية.

وخلال الفقرة قالت الفنانة فاطمة كشري، إن هذا لقبي من فترة "كشري"، وسميت بهذا الاسم لأن زوجي لديه "عربية كشري"، مضيفة أن كلمة كومبارس في الخارج تعني الممثل.

وتابعت فاطمة كشري، أنه لا يوجد عمل فني يتم إلا بالمجاميع أو الكومبارس.
 
فيما أضاف زكي لوجو، أن بداية عمله كانت العمل في إعلان وأطلق هذا اللقب "لوجو"، مضيفا أن دور الكومبارس في الأعمال الفنية في غاية الأهمية.

وأكمل: "بناخد الأجر باليوم ومش بالعمل، وأعمل 10 أيام في الشهر من خلال مكتب متخصص في الكومبارس"، مضيفا أن "أقل حاجة في اليوم 400 جنيها مقابل العمل".
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